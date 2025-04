ASSISTIR AO VIVO Mushuc Runa x Palestino COPA Sul-Americana 2025, HOJE (03/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Mushuc Runa x Palestino acontece HOJE (03) às 21 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Mushuc Runa x Palestino – Palpite e Análise da Copa Sul-Americana 2025

Na noite desta quinta-feira (03/04), às 21h (horário de Brasília), o Mushuc Runa recebe o Palestino no Estádio Bellavista, em Ambato, Equador, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O confronto promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando um bom início na competição continental.

Como chegam as equipes?

Mushuc Runa O time equatoriano vem de uma campanha irregular na Liga Pro do Equador, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. No entanto, como mandante, tem um desempenho mais consistente, conquistando bons resultados. A vitória sobre o Orense na fase preliminar da Sul-Americana garantiu a classificação, e agora busca surpreender na fase de grupos.

Palestino A equipe chilena chega em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo uma importante vitória fora de casa sobre a Universidad Católica na fase preliminar da Copa Sul-Americana. No Campeonato Chileno, mantém um desempenho sólido, brigando na parte de cima da tabela. O time aposta na experiência internacional e na qualidade de seus atacantes para buscar pontos fora de casa.

Últimos jogos

Mushuc Runa:

29/03/25 – Mushuc Runa 1×1 Emelec (Empate – Liga Pro)

(Empate – Liga Pro) 14/03/25 – Mushuc Runa 1×2 Vinotinto (Derrota – Liga Pro)

(Derrota – Liga Pro) 09/03/25 – Universidad Católica 1×1 Mushuc Runa (Empate – Liga Pro)

(Empate – Liga Pro) 05/03/25 – Mushuc Runa 2×1 Orense (Vitória – Copa Sul-Americana)

(Vitória – Copa Sul-Americana) 01/03/25 – Mushuc Runa 3×1 Deportivo Cuenca (Vitória – Liga Pro)

Palestino:

27/03/25 – Colo Colo 1×1 Palestino (Empate – Campeonato Chileno)

(Empate – Campeonato Chileno) 23/03/25 – Deportivo Concepción 3×2 Palestino (Derrota – Copa do Chile)

(Derrota – Copa do Chile) 16/03/25 – Palestino 2×0 Ñublense (Vitória – Campeonato Chileno)

(Vitória – Campeonato Chileno) 08/03/25 – Deportes Iquique 1×3 Palestino (Vitória – Campeonato Chileno)

(Vitória – Campeonato Chileno) 04/03/25 – Universidad Católica 1×2 Palestino (Vitória – Copa Sul-Americana)

Odds e Palpite

As casas de apostas indicam um confronto equilibrado, mas com leve favoritismo para o Palestino devido ao seu momento mais consistente:

Mushuc Runa : 3.10

: 3.10 Empate : 3.40

: 3.40 Palestino: 2.20

O Palestino vem de bons jogos fora de casa e possui um ataque mais eficiente, enquanto o Mushuc Runa tenta se impor jogando em Ambato. O palpite recomendado é Palestino vence ou empate (X2), considerando sua boa fase e maior experiência em torneios continentais.

Nosso palpite: Palestino ou empate (X2).

Lembre-se: aposte com responsabilidade!

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.