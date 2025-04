Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões registra mais de 6 mil nascimentos em seu primeiro ano após reabertura

O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões comemora, na próxima quinta-feira (3), um ano de funcionamento após sua reabertura. Desde então, mais de 6 mil bebês nasceram na unidade, que se consolidou como referência na Baixada Fluminense, destacando-se pelo atendimento humanizado e por projetos inovadores, que transformam o momento do parto em uma experiência única para as gestantes.

Em um ano, a unidade registrou cerca de 35 mil atendimentos, 8 mil internações e 6 mil partos, superando em 13% as projeções iniciais de atividade hospitalar. Esses números reforçam a importância do Hospital Iguassú na região, com cerca de 30% das gestantes atendidas vindo de outros municípios da região.

“É uma grande alegria poder celebrar o primeiro ano da reabertura do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões. Assim como muitos iguaçuanos, eu também nasci aqui. Temos uma grande responsabilidade e um orgulho enorme em ver a importância que este hospital contribui para um momento muito especial, como é a maternidade”, destaca o prefeito Dudu Reina.

Humanização e projetos de acolhimento

Oferecer um atendimento humanizado é uma das prioridades do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões. Seus espaços foram planejados para garantir o acolhimento necessário às gestantes. Entre as ações oferecidas estão as opções de parto humanizado, que permitem à gestante participar ativamente de todo o processo, desde a escolha da música até o uso de terapias como aromaterapia e cromoterapia, que auxiliam no relaxamento e no processo de parto. A unidade também conta com as salas pré-parto, parto e pós-parto, equipadas com recursos que favorecem o parto natural, como fisioterapia pélvica, bolas de pilates, equipamentos de alongamento e massagens, além de outras atividades que estimulam o processo do parto. Há também o Espaço Carinho, que acolhe mulheres que perderam seus bebês.

Uma das grandes inovações da maternidade foi a implementação de projetos focados no cuidado com a beleza e autoestima da mulher. A maternidade conta com um spa, onde as pacientes podem desfrutar de momentos de relaxamento, realizando serviços como maquiagem, cabelo, pintura de unhas, alongamento de cílios, massagens relaxantes, entre outros. Além disso, foi criado um estúdio fotográfico que oferece ensaios fotográficos, incluindo newborn, gestante e mãe e bebê, permitindo que as pacientes levem para casa uma lembrança desse momento especial. As atividades ocorrem diariamente, conforme horários pré-definidos e com a liberação médica. Todos os projetos são gratuitos.

Sobre o Hospital Iguassú

O funcionamento do Hospital Iguassú sempre foi um desejo antigo da população. Fundado em 1935, a unidade foi responsável pelo nascimento de muitos iguaçuanos e pela formação de profissionais de saúde para a região. Após encerrar suas atividades em 2009, a Prefeitura de Nova Iguaçu precisou resolver um imbróglio judicial sobre a propriedade do imóvel, localizado na Rua Getúlio Vargas 222, antes de iniciar as obras que transformaram o hospital em uma moderna maternidade. O perfil de atendimento são as gestantes de médio e alto risco da Baixada Fluminense.

“Toda vez que passo pela porta do hospital, vem um filme na cabeça, porque ele é histórico para a cidade e está no coração da população de Nova Iguaçu. É uma alegria estarmos aqui comemorando esse primeiro aniversário, coroando o árduo trabalho realizado neste período. O hospital tem uma procura acima do que imaginávamos, justamente pela qualidade do serviço oferecido, alta qualidade das instalações, além dos diversos projetos humanizados que se tornaram um marco da unidade”, ressalta o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.