Jornada de Cuidados Paliativos debate sobre acolhimento

Posted on

Santa Catarina tem 8.881 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). As oportunidades estão distribuídas em todas as regiões do estado. Do total, 268 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine em Santa Catarina e levar um documento com foto. As […]