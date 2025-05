Campus São José do Rio Preto celebra inauguração da nova biblioteca – IFSP

Novo espaço conta com 350 m² e oferece mais estrutura e comodidade para os frequentadores

A comunidade do Campus São José do Rio Preto do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) celebrou a entrega do novo espaço da biblioteca, na segunda-feira, 12 de maio. O ambiente reestruturado conta com aproximadamente 350 metros quadrados, oferecendo mais estrutura e comodidade para os frequentadores.

Conforme explica o diretor-geral do Campus, Marcos Amorielle Furini, houve a necessidade de uma preparação do espaço do campus, agrupando salas, para que ela se tornasse um espaço melhor e mais adequado para os estudantes, servidores e toda comunidade que frequenta o local. Desde as primeiras turmas do campus, em 2021, a biblioteca funcionava em uma sala de aula, de 49 metros quadrados.

“Com a entrega da biblioteca, nós conseguimos ter mais livros e um ambiente melhor para nosso desenvolvimento na escola “, conta a estudante Yasmim Carolina Oliveira dos Santos, do curso técnico em Automação Industrial.

Para Mariana Pereira Martim, aluna do curso técnico em Informática, a biblioteca é muito importante para que possamos adquirir mais conhecimento. “Usamos muito a biblioteca, e é onde pegamos livros para estudar e também para nos distraírmos. Foi um local bem pensado e planejado, e agora tenho oportunidade de passar os intervalos lá. Ter uma biblioteca em cada escola é muito importante para nosso conhecimento”, destaca a aluna.

Homenagem

O nome da biblioteca é uma homenagem ao professor Salvatore d’Onofrio, um escritor naturalizado brasileiro, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, docente em Teoria da Literatura na UNESP – São José do Rio Preto e membro da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). Foi autor da Pequena Enciclopédia da Cultura Ocidental, lançada em 2005.

A escolha foi feita por meio de um concurso cultural com a participação de toda a comunidade, que pode suger nomes com base em alguns requisitos, como ser escritor e ter livro publicado. A partir das sugestões, houve uma análise de uma comissão, e depois foi para a votação popular.

Estrutura

A reestruturação da biblioteca contou o repasse de R$ 200 mil de emenda parlamentar da deputada federal Samia Bonfim. O campus e a reitoria do IFSP também investiram recursos para melhoria do acervo e do mobiliário.

Durante a cerimônia, a pró-reitora de Ensino e Políticas Estudantis, Juliana Pimenta, ressaltou o quanto a gestão do Instituto está comprometida com a entrega de equipamentos como este. “Trata-se de um compromisso da gestão para que os campi do IFSP tenham melhor estrutura possível”, contando com biblioteca, restaurante, quadra poliesportiva e laboratórios para que nossos estudantes possam ter o melhor para seu desenvolvimento.

Além da pró-reitora de Ensino, da deputada federal, e do diretor-geral do campus, compuseram a mesa Lara D’Onofrio, filha do escritor homenageado; João Ernesto Nicoletti, representante da Secretaria Municipal de Educação; Daniele Spadotto Sperandio, bibliotecária do campus e Beatriz Rossini da Silveira, uma das autoras da proposta de nome da nova biblioteca.