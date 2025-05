ASSISTIR AO VIVO Unión de Santa Fe x Mushuc Runa, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Unión de Santa Fe x Mushuc Runa acontece HOJE (13) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Unión de Santa Fe x Mushuc Runa

O mundo dos esportes está em constante movimento e proporciona aos fãs uma variedade incrível de competições, modalidades e emoções. Nesta semana, além das atrações tradicionais como futebol, basquete e vôlei, os holofotes também se voltam para o confronto decisivo entre Club Atlético Unión de Santa Fe e Mushuc Runa, pela 5ª rodada do Grupo E da CONMEBOL Sul-Americana.

Futebol: Sudamericana agita a América do Sul

A partida entre Unión de Santa Fe e Mushuc Runa acontece no dia 13 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio 15 de Abril, em Santa Fe, Argentina. O duelo promete fortes emoções, com o time argentino buscando se aproximar da classificação e o equatoriano tentando manter a liderança do grupo.

Com odds de 1.50 para vitória do Unión e 7.50 para o Mushuc Runa na bet365, o favoritismo é claro, mas o desempenho recente de ambas as equipes mostra que o jogo pode ser equilibrado. Jogadores como Franco Fragapane e Cristian Penilla são destaques e devem influenciar diretamente o resultado final.

Conclusão

Seja na emoção do futebol sul-americano com Unión de Santa Fe x Mushuc Runa ou nas inúmeras modalidades espalhadas pelo mundo, o esporte é uma paixão global. Acompanhar resultados, análises e palpites pode ser uma excelente forma de entretenimento — e, para os apostadores, uma maneira estratégica de investir no que mais amam: o esporte.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.