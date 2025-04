Inova traz palestra sobre Programa Spark do Sebrae nesta quinta (03) – IFSP

Programa tem como objetivo transformar ideias em startups; palestra acontece dia 3/4 às 17h30

A Agência de Inovação (Inova) do IFSP traz nesta quinta-feira, 3 de abril, uma palestra com o Sebrae para apresentação do Spark, um programa criado para estudantes de graduação que desejam transformar ideias em negócios reais e vivenciar, na prática, o processo de criação de uma startup. A palestra é aberta a todos os interessados e será transmitida pelo Canal do IFSP no YouTube a partir das 17h30.

Para participar da palestra de apresentação do programa, inscreva-se aqui.

O Spark é uma jornada de ideação e desenvolvimento que conecta o conhecimento acadêmico ao mundo do empreendedorismo, preparando os estudantes para inovar e impactar o mercado, seja no ambiente digital ou científico.

O programa é 100% online e gratuito, contando com o apoio do Sebrae para oferecer uma experiência completa de capacitação, mentorias especializadas e suporte aos projetos que avançam na jornada.

Durante a palestra do dia 3 de abril, os estudantes receberão mais informações sobre como participar do Programa Spark. Ao se inscrever no programa, os participantes terão acesso aos seguintes conteúdos:

Esquenta: envio de conteúdos sobre empreendedorismo, inovação e startups.

Capacitação: encontros online e assíncronos, sobre como construir uma startup de sucesso.

Mentorias: período de mentorias com especialistas de mercado conforme necessidade da startup.

Bootcamp: presencial com 60 projetos selecionados para uma imersão intensiva no ecossistema de inovação paulistano.

Desenvolvimento: evento imersivo sobre como acessar recursos de fomento para continuidade do desenvolvimento do projeto.