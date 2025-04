Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (03/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Los Angeles Lakers x Golden State Warriors hoje, HOJE (31) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Palpites dos Jogos de Hoje – NBA e Outros Campeonatos

Confira abaixo as melhores previsões e palpites para os jogos de hoje na NBA e outras competições ao redor do mundo.

Palpites da NBA – 03/04

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Palpite 1 : Celtics vence – odd de 1.80

: Celtics vence – odd de 1.80 Palpite 2 : Mais de 220.5 pontos – odd de 1.90

: Mais de 220.5 pontos – odd de 1.90 Palpite 3: Jayson Tatum marca mais de 25.5 pontos – odd de 1.85

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Palpite 1 : Warriors vencem – odd de 2.10

: Warriors vencem – odd de 2.10 Palpite 2 : Mais de 230.5 pontos – odd de 1.75

: Mais de 230.5 pontos – odd de 1.75 Palpite 3: Stephen Curry faz mais de 5.5 cestas de três – odd de 1.95

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Palpite 1 : 76ers vencem – odd de 1.95

: 76ers vencem – odd de 1.95 Palpite 2 : Joel Embiid faz mais de 28.5 pontos – odd de 1.80

: Joel Embiid faz mais de 28.5 pontos – odd de 1.80 Palpite 3: Menos de 215.5 pontos totais – odd de 1.70

Palpites de Outras Competições

Newell’s Old Boys x Kimberley (Copa Argentina)

Palpite 1 : Newell’s Old Boys vence – odd de 1.40

: Newell’s Old Boys vence – odd de 1.40 Palpite 2 : Mais de 2.5 gols – odd de 1.65

: Mais de 2.5 gols – odd de 1.65 Palpite 3: Ambos os times marcam – Sim – odd de 2.00

Genoa x Udinese (Serie A – Itália)

Palpite 1 : Empate – odd de 3.10

: Empate – odd de 3.10 Palpite 2 : Menos de 2.5 gols – odd de 1.60

: Menos de 2.5 gols – odd de 1.60 Palpite 3: Ambos os times marcam – Não – odd de 1.85

Sporting x Rio Ave (Taça de Portugal)

Palpite 1 : Sporting vence – odd de 1.50

: Sporting vence – odd de 1.50 Palpite 2 : Mais de 2.5 gols – odd de 1.70

: Mais de 2.5 gols – odd de 1.70 Palpite 3: Sporting vence sem sofrer gols – odd de 2.20

Besiktas x Goztepe (Copa da Turquia)

Palpite 1 : Besiktas vence – odd de 1.60

: Besiktas vence – odd de 1.60 Palpite 2 : Ambas as equipes marcam – Sim – odd de 1.90

: Ambas as equipes marcam – Sim – odd de 1.90 Palpite 3: Mais de 2.5 gols – odd de 1.80

As odds podem variar até o início das partidas. Acompanhe os jogos e boas apostas!

Onde Assistir os Jogos

Para quem deseja acompanhar as partidas ao vivo, veja onde assistir:

Boston Celtics x Milwaukee Bucks : ESPN

: ESPN Los Angeles Lakers x Golden State Warriors : TNT Sports

: TNT Sports Miami Heat x Philadelphia 76ers : NBA League Pass

: NBA League Pass Newell’s Old Boys x Kimberley : ESPN

: ESPN Genoa x Udinese : Star+

: Star+ Sporting x Rio Ave : ESPN

: ESPN Besiktas x Goztepe: Star+

Boa sorte e bons palpites!