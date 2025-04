Aston Villa x Nottingham Forest ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (05/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Aston Villa x Nottingham Forest acontece hoje, HOJE (05) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Aston Villa x Nottingham Forest – Palpite, escalações e onde assistir

A Premier League promete fortes emoções neste sábado, 5 de abril de 2025, às 13h30 (horário de Brasília), quando Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam no Villa Park pela 31ª rodada. Em momentos inspirados na temporada, os dois clubes buscam manter suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões vivas. A partida será transmitida ao vivo no Star+.

Momento das Equipes

Aston Villa vem de uma sequência empolgante. São seis vitórias consecutivas, incluindo três triunfos por 3 a 0, sendo o último deles fora de casa sobre o Brighton. Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, vem sendo decisivo, com gols e assistências em suas últimas aparições. Marco Asensio e Donyell Malen também brilham como armas ofensivas vindo do banco.

Os comandados de Unai Emery seguem vivos na Copa da Inglaterra e ainda sonham com uma vaga no G4 da Premier League, ocupando a 7ª colocação com 48 pontos. O ponto forte da equipe é o desempenho em casa: o Villa Park segue como uma verdadeira fortaleza, com 14 jogos de invencibilidade na Premier League.

Nottingham Forest, por sua vez, é o atual 3º colocado com 57 pontos e vive uma fase impressionante sob o comando de Nuno Espírito Santo. São cinco vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo triunfos sobre Manchester City e Manchester United. Anthony Elanga foi o herói contra o ex-clube, marcando o gol da vitória com uma jogada individual espetacular.

Apesar do ótimo momento, o Forest tem apresentado fragilidades defensivas fora de casa. A equipe sofreu 13 gols nos últimos quatro jogos como visitante na Premier League, o que pode ser um fator decisivo contra um Villa embalado.

Prováveis Escalações

Aston Villa (4-2-3-1):

Martínez; Cash, Disasi, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Asensio, Ramsey, Rashford; Watkins.

Desfalques: Morgan Rogers (lesão muscular), Leon Bailey (em dúvida), Ross Barkley (retornando de lesão).

Nottingham Forest (4-2-3-1):

Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Morato; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

Desfalques: Chris Wood (lesão no quadril), Ola Aina (lesão na panturrilha), Alex Moreno (não pode jogar contra seu clube de origem).

Retrospecto e Destaques

No confronto do primeiro turno, o Nottingham Forest levou a melhor com uma vitória por 2 a 1, com Elanga sendo decisivo mais uma vez. Agora, o clube busca seu primeiro “doblete” contra o Aston Villa na história da Premier League.

Marco Asensio tem sido peça-chave no Villa Park, com seis gols nos últimos sete marcados pela equipe em casa. Do lado do Forest, Elanga segue como o diferencial com sua velocidade e precisão nos contra-ataques.

Palpite

Apesar do excelente momento vivido por ambos os times, o fator casa pesa a favor do Aston Villa, ainda mais diante da fragilidade defensiva do Forest fora de casa. Por isso, o palpite é:

Aston Villa 2 x 1 Nottingham Forest

Onde Assistir

Transmissão ao vivo : Star+

: Star+ Data : Sábado, 5 de abril de 2025

: Sábado, 5 de abril de 2025 Horário : 13h30 (de Brasília)

: 13h30 (de Brasília) Local: Villa Park, Birmingham

