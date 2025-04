Diversão e alegria marcam  1ª Corridinha TEA na Vila Olímpica

Foto: Andrezza Mariot/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista promoveu a 1ª Corridinha TEA, na Vila Olímpica Roberto Marinho, nesta sexta-feira, 4. O evento fez parte do encerramento da 3° Semana Municipal de Conscientização do Autismo.

A corrida para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi uma atividade planejada para estimular a coordenação motora, fortalecer os músculos, bem como para aprimorar o equilíbrio e a percepção corporal de forma lúdica e inclusiva. A gerente de Educação Especial do município, Ana Paula Pinheiro, informou que a primeira edição do evento contou com 980 inscritos.

“Foi um momento de incentivar a prática esportiva com as crianças, visto que muitas têm dificuldades de locomoção. E ter as famílias ali, correndo junto, é um momento agradável para todos. A primeira edição foi muito positiva e a gente espera ter mais nos próximos anos”, disse a gerente.

Crianças com idade entre 2 e 14 anos fizeram percursos adaptados de 50, 100 e 200 metros, para que cada uma participasse no seu próprio ritmo. A iniciativa também promoveu a autoconfiança, assim como a interação social, independente da necessidade de suporte.

Campeões na pista e na vida

“Nós passamos a semana falando, conversando e treinando para participar. Ele é uma criança competitiva”, disse Reginaldo Soares, pai do Miguel Soares, de 4 anos, que competiu na categoria de 4 e 5 anos de idade. “A gente incentiva para que ele alcance o melhor resultado. Esse aprendizado vemos também na escola no interesse que ele teve em participar. O prefeito Arthur e a prefeitura estão de parabéns”.

Todas as crianças receberam medalha na 1ª Corridinha TEA. Além dos benefícios físicos, a atividade promoveu momentos de diversão e superação, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das crianças em um espaço de acolhimento e incentivo. Domingos Alves também celebrou ao lado do filho, Antônio Davi, de 8 anos, a primeira participação dele em um evento de esporte.

“Para nós, pais, é maravilhoso. A gente sabe da importância da inclusão para eles e um evento como esse vem para fortalecer isso. Eu aproveito para agradecer todos que trabalharam no evento e a prefeitura também, pela iniciativa. É um momento que vai ficar marcado com certeza”, comentou.

Comitê das Crianças

Quem também marcou presença na corridinha foram os integrantes do Comitê das Crianças, que receberam uma bateria simbólica no evento esportivo. A 6ª reunião do comitê ocorre dentro da programação do “RecrearTEAndo”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec), e aborda conscientização e inclusão de pessoas com deficiência (PCD).

Fonte: Da Redação