Escolas promovem atividades inclusivas pelo Dia do Autismo

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), celebrado em 2 de abril, trouxe atividades diferenciadas para as escolas da rede municipal de São José dos Campos.

Um exemplo é da Emefi Suely Antunes de Mello, localizada no centro, onde a equipe escolar se organizou para realizar atividades que, além de celebrar a data, também conscientizassem os estudantes.

Docente há 14 anos, a professora Rita de Cássia Limissuri entrou para a escola neste ano e já está engajada nas atividades inclusivas. Com a turma do 3º ano B, ela criou um poema sobre o respeito para o estudante Heitor A.O., de 8 anos, que está no espectro.

“Nós já estávamos trabalhando em sala com temas como rimas, versos e estrofes, então decidimos unir o conteúdo com a data especial. Foi uma escrita colaborativa; eu iniciei e os próprios alunos foram completando”, disse a professora.

“Essa atividade tem um papel importante para o desenvolvimento de todos da classe, para que passem a entender melhor os meios de comunicação e interagir com o Heitor no dia a dia”, completou Rita.

Thales Ramos dos Santos, profissional de Apoio à Inclusão que acompanha o estudante Heitor, destaca a importância da dinâmica em sala de aula. “A ajuda dos colegas promoveu a interação de todos na sala, que colaboraram com a escrita do poema”, comentou.

Para João A.B.S., de 10 anos, muito tecnológico e conectado, também no espectro, a escola oferece recursos e suporte para estimular suas habilidades. “No quarto ano, eu já sabia mexer nos computadores, agora, o que eu mais gosto é da Plataforma Plei”, disse João.

A Plataforma de Educação Integral (Plei) permite a implantação do ensino híbrido, de forma adaptável, para reconhecer as habilidades de cada estudante, com questões de Português, Matemática, Ciências, Inglês, História e Geografia.

Inclusão

Por meio da Educação Especial Inclusiva, as escolas municipais de São José dos Campos se tornam mais acessíveis e colaboram para o desenvolvimento das aprendizagens, bem como a promoção da convivência social de todos os estudantes de forma geral. Cada estudante, independentemente de sua condição, tem suas necessidades, talentos e habilidades, e essas particularidades são reconhecidas e valorizadas pelas escolas, visando o melhor aproveitamento, desempenho e formação integral dos estudantes.

Entre os serviços e programas inclusivos da rede, as escolas contam com as Professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que desenvolvem um trabalho no turno de aula coletivo e no contraturno, de forma mais individualizada, adaptando conteúdos e estratégias pedagógicas para os estudantes com deficiência.



