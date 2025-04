Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento de transporte seguro de pacientes

A busca constante por melhoria e garantir a segurança dos pacientes, promovendo um atendimento cada vez mais eficaz e humanizado é uma marca do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). Com esse compromisso, a unidade hospitalar administrada pela Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quinta-feira (3), o treinamento de transporte seguro no ambiente hospitalar, com foco em pacientes internos e externos.

O treinamento, que teve como público-alvo médicos, maqueiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, foi ministrado pelo enfermeiro Fernando de Carvalho Ferreira, socorrista de resgate e motorresgate, com pós em gestão de emergência em saúde pública e em enfermagem aeroespacial.

O treinamento contou com simulações realísticas, orientações sobre os cuidados para garantir a segurança no transporte, desde a forma como coloca e retira o paciente da maca, além de abordar prática de fluxos e análise de trajetos, priorizando a segurança dos pacientes conforme o grau de gravidade e a distância percorrida.

Fernando de Carvalho destacou a importância da ação, que incentiva a melhoria da segurança do paciente relacionado ao transporte. “Esse treinamento realizado junto aos profissionais que atuam no Hospital Santa Isabel é muito importante, pois tem como objetivo promover com excelência o melhor atendimento aos internos, tanto aos pacientes como também os que estão chegando em ambulância para serem atendidos”, disse.

O treinamento foi organizado pela Gerência de Enfermagem, UTI Móvel e o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do hospital. “Tudo foi planejado e executado com muita dedicação, para que os nossos pacientes continuem sendo assistidos com segurança”, destacou a enfermeira Leide Carvalho, que coordena a Gerência de Enfermagem do HMSI.

Na ocasião, no final do treinamento, foi realizada a entrega dos macacões, que compõem o fardamento novo dos funcionários do Hospital Municipal Santa Isabel que atuam na UTI Móvel.