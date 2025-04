Na Expogrande, Governo de MS anuncia parceria para ‘campo mais seguro’ e destaca avanços no agronegócio

Com uma programação diversificada, mais de 200 expositores e muitas novidades tecnológicas, foi aberta oficialmente na noite dessa quinta-feira (4) a “85ª Expogrande – Unindo a história do agro com a sua”. Durante a cerimônia de abertura, autoridades e representantes dos produtores rurais destacaram o crescimento do setor junto com a diversificação da matriz econômica.

“Nós temos capacidade técnica, temos bancada, temos produtos desejados pelo mundo inteiro, para mais de 182 países e temos que fazer valer a presença de Mato Grosso do Sul nesses mercados para garantir ao nosso produtor a manutenção desse status de empresas comprando aqui e exportando. O etanol de milho é um grande produto que vai ser exportado”, disse o governador Eduardo Riedel.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Famasul), Marcelo Bertoni, destacou que o Estado diminuiu em média o tamanho do rebanho de 22 mil cabeças para 18 mil, mas continuou aumentando os abates em 27% e as exportações em 33%. “Isso graças à ciência e tecnologia”, frisou.

Na avaliação do setor produtivo, a redução nas áreas de pastagem é resultado de novas oportunidades. “Antes tínhamos duas opções, ou se investia na pecuária ou na lavoura de grãos. Hoje vivemos um tempo de transformação com a expansão da cana-de-açúcar, da celulose e a recém chegada dos citrus, trazendo novas oportunidades de rentabilidade para o produtor rural. São cultivos que exigem a proximidade da indústria”, disse o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Guilherme Bumlai (Acrissul).

Ele ainda complementou ressaltando que o avanço é resultado do trabalho do governo do Estado. “Através do governador Eduardo Riedel, a atração dessas empresas foi fundamental, juntamente com Fiems e Sebrae que dão suporte para a vinda dessas empresas”, declarou.

Parceria para mais segurança no campo

Durante a abertura da feira foi assinado um o protocolo de intenções para aumentar a segurança rural primária, por meio de ações de mobilização social, capacitação de produtores rurais e membros da comunidade agropecuária. Também serão oferecidos cursos, treinamentos e palestras voltadas à prevenção de crimes no campo.

A parceria ainda permitirá o funcionando do batalhão rural dentro do parque de exposições. “O governo do Estado vai investir R$ 1,5 milhão na adequação de um espaço para que a sede do batalhão seja aqui dentro. Estamos com projeto pronto. Vamos licitar a obra para fazer as adequações e ter a sede do batalhão rural na casa do produtor rural”, disse o secretário Antônio Carlos Videira (Sejusp).

O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Renato dos Anjos Garnes, destacou a essência da parceria, consistindo no trabalho conjunto entre a comunidade e a polícia militar na busca constante de soluções para os problemas e desordens na área rural.

Feira de negócios – Um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, a Expogrande segue até 13 de abril. A organização do evento prevê um desempenho semelhante ao do ano passado, quando foram registrados R$ 577 milhões em negócios e a visitação de 114 mil pessoas.

A feira conta com exposições de animais, leilões, palestras, shows e novidades tecnológicas. Além disso, instituições financeiras estão presentes oferecendo condições especiais para produtores interessados em realizar negócios.

Existem ainda espaços dedicados à inovação com a presença de setores como a celulose, citricultura e amendoim. Uma oportunidade para mostrar o potencial econômico do Mato Grosso do Sul. A sustentabilidade também está entre os temas centrais, incluindo debates sobre crédito de carbono e preservação ambiental no bioma Pantanal.

Gabinete Itinerante – O governador Eduardo Riedel, secretários estaduais e lideranças de fundações e autarquias, vão recepcionar produtores rurais, representantes de entidades e empresários no estande do Governo dentro da Expogrande. Os encontros fortalecem as relações institucionais e fomentar um diálogo direto e produtivo.

Danielly Escher, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende