Seed promove ação educativa sobre saúde bucal nas escolas

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) realizará nesta segunda-feira, 7, uma ação educativa alusiva ao Dia Internacional da Saúde, com o tema “A Saúde começa pela boca”. O evento tem como objetivo conscientizar e orientar os estudantes sobre a importância da saúde bucal, incentivando hábitos de higiene e prevenção de doenças orais.

A programação será realizada em diferentes unidades escolares de Boa Vista. Pela manhã, as atividades terão início às 8h na Escola Estadual Ayrton Senna, com a abertura oficial realizada pela coordenação da Disau (Divisão de Saúde do Educando), seguida de palestras sobre prevenção de doenças orais e a aplicação de flúor. No período da tarde, o evento será realizado no Colégio Estadual Militarizado Vitória Mota Cruz, mantendo a mesma estrutura de atividades.

A ação contará com a participação de acadêmicos dos cursos de Odontologia das Faculdades Unama e Cathedral, que estarão envolvidos nas orientações sobre a importância desse cuidado para a saúde bucal. Ao longo do evento, os estudantes poderão tirar dúvidas sobre saúde bucal e receber orientações sobre a maneira correta de escovação e o uso do fio dental. A expectativa é de que a iniciativa impacte positivamente os participantes, incentivando a adoção de práticas saudáveis em seu dia a dia.

O chefe da Divisão de Saúde do Educando da Seed, Gleison Vasconcelos, destacou que “a prevenção é a chave para uma boa saúde bucal, e levar esse conhecimento para os estudantes é essencial para que possamos formar adultos mais conscientes. A nossa ação busca reforçar hábitos saudáveis e disseminar informações de qualidade sobre higiene e prevenção”.

A ação também reforça o compromisso do Governo de Roraima com a promoção da saúde nas escolas, integrando educação e bem-estar em um trabalho conjunto entre profissionais da educação e da saúde.

Promoção da saúde escolar

A Disau (Divisão de Saúde do Educando) é responsável por desenvolver e coordenar ações voltadas para a promoção da saúde no ambiente escolar. Suas iniciativas incluem campanhas educativas, atendimentos preventivos, palestras e parcerias com instituições de ensino e saúde. O objetivo é garantir que os estudantes tenham acesso a informações e serviços que contribuam para seu bem-estar, fortalecendo a relação entre educação e saúde.

Além disso, a Disau atua na identificação de problemas de saúde que possam impactar o rendimento escolar, promovendo medidas preventivas e encaminhamentos necessários para o cuidado adequado.

