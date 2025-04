Plenária aborda saúde dos trabalhadores neste sábado

Posted on

Governador Antonio Denarium e o presidente da Desenvolve-RR – Foto: Redes Sociais A Justiça do Trabalho determinou que a Agência de Fomento do Estado de Roraima (Desenvolve-RR) se abstenha de praticar assédio eleitoral com servidores. A decisão judicial é da 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista, expedida nesta quinta-feira, 26. A Procuradoria do Trabalho obteve […]