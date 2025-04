ASSISTIR Barcelona x Real Betis AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (05/04)

A partida entre Barcelona x Real Betis acontece HOJE (05), às 11h15 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barça que buscar os três pontos em seus domínios.

Barcelona x Real Betis: Prévia, Escalações e Palpite – La Liga 2024/25

Data: 5 de abril de 2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Rodada: 30ª da La Liga

Neste sábado, Barcelona e Real Betis protagonizam um dos confrontos mais aguardados da 30ª rodada da La Liga 2024/25. O duelo acontece no Estadi Olímpic Lluís Companys, com início às 16h (horário de Brasília), e promete ser decisivo para as ambições de ambos os clubes na temporada.

Momento das Equipes

O Barcelona lidera a La Liga com 66 pontos, três à frente do Real Madrid. Sob comando de Hansi Flick, a equipe catalã venceu seus últimos nove jogos no campeonato, além de garantir vaga na final da Copa do Rei e estar nas quartas da Champions League, onde enfrentará o Borussia Dortmund.

Na última rodada, o Barça aplicou 4 a 1 no Girona, mostrando o poder ofensivo que o acompanha em 2025 — já são 82 gols marcados em 29 rodadas, 20 a mais que o rival Real Madrid.

Do outro lado, o Real Betis vive excelente fase sob o comando de Manuel Pellegrini. São seis vitórias seguidas na liga, incluindo o clássico contra o Sevilla na última rodada. A equipe ocupa a 6ª posição, com 47 pontos, mesmo número do Villarreal (5º), e está a apenas seis do G-4.

Retrospecto e Confrontos Recentes

Na primeira volta do campeonato, Betis e Barcelona empataram por 2 a 2 em Sevilha. No entanto, o Barça aplicou uma goleada por 5 a 1 no mesmo adversário nas oitavas da Copa do Rei, em janeiro. Curiosamente, os béticos venceram o Barça fora de casa por 1 a 0 em dezembro de 2021, o que pode inspirar o time para uma nova façanha.

Desfalques e Prováveis Escalações

Barcelona:

Desfalques confirmados incluem Dani Olmo, Marc Casado, Andreas Christensen, Marc Bernal e o goleiro Ter Stegen. Lamine Yamal sofreu um corte no pé na semifinal da Copa do Rei, mas deve ir a campo. Gavi e Lewandowski devem retornar ao time titular.

Provável escalação:

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Real Betis:

Marc Roca é dúvida com dores no pé, enquanto Isco está suspenso após receber o quinto amarelo. Lo Celso deve ser o substituto, e Antony segue como titular pela direita.

Provável escalação:

Adrián; Sabaly, Bartra, Llorente, Juan Miranda; Guido Rodríguez, Fornals; Antony, Lo Celso, Juanmi; Willian José.

Palpite e Prognóstico

O Real Betis chega embalado, mas enfrenta o líder em sua melhor fase na temporada. O Barcelona tem sido extremamente eficaz ofensivamente, e mesmo com alguns desfalques, conta com um elenco mais robusto e decisivo.

Palpite: Barcelona 2 x 1 Real Betis

O jogo deve ser equilibrado, com chances para os dois lados, mas o fator casa e a fase artilheira do Barça devem pesar a favor dos catalães.

