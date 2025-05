ASSISTIR AO VIVO Independiente x Nacional Potosí , HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Independiente x Nacional Potosí acontece HOJE (28) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Independiente x Nacional Potosí: Onde assistir, escalações e análise do confronto pela Sul-Americana 2025

O Independiente recebe o Nacional Potosí nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), no estádio Libertadores de América, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.

Como chegam as equipes

O Independiente, tradicional clube argentino, vem de empate por 0 a 0 diante do Huracán pelo Torneo Apertura 2025. Com uma campanha sólida até aqui na Sul-Americana, o time soma três vitórias e duas derrotas, com nove gols marcados e seis sofridos na competição.

Já o Nacional Potosí, da Bolívia, também chega embalado por um empate sem gols contra o Blooming na última rodada da liga nacional. Na Sul-Americana, a equipe apresenta desempenho equilibrado, com três vitórias, um empate e duas derrotas, além de nove gols marcados e seis sofridos — exatamente os mesmos números do adversário argentino.

Prováveis escalações

Independiente (técnico: Carlos Tevez)

Formação provável: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Iván Marcone, Felipe Loyola; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Diego Tarzia; Matías Giménez.

Desfalques: Franco Paredes (lesão muscular).

Nacional Potosí (técnico: Flavio Robatto)

Formação provável: Saidt Mustafá; Oscar Baldomar, Santiago Echeverría, Moisés Acuña, Saúl Torres; Jhojan Arce, Andrés Torrico, Diego Hoyos; Duban Palacio, Víctor Ábrego, Martín Prost.

Estatísticas da temporada

Independiente

Jogos em 2025: 25

Vitórias: 14

Empates: 6

Derrotas: 5

Aproveitamento: 56%

Forma recente: VVVVE

Nacional Potosí

Jogos em 2025: 15

Vitórias: 5

Empates: 3

Derrotas: 7

Aproveitamento: 33%

Forma recente: EVVDE

O que esperar do jogo

Ambas as equipes têm campanhas semelhantes na Sul-Americana, mas o Independiente leva vantagem no fator casa e no histórico recente mais consistente. Com um elenco tecnicamente superior e o apoio da torcida em Avellaneda, os argentinos devem dominar a posse de bola e buscar o controle do meio de campo com Marcone e Loyola.

O Nacional Potosí aposta em uma postura reativa e nas investidas de Martín Prost no ataque para surpreender. A equipe boliviana precisa de um resultado positivo para seguir viva na competição.

Onde assistir

Transmissão ao vivo: Disney+

Disney+ Data: Quarta-feira, 28 de maio de 2025

Quarta-feira, 28 de maio de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Libertadores de América, Argentina

Tags: Independiente x Nacional Potosí, Copa Sul-Americana 2025, onde assistir Independiente, escalações Nacional Potosí, Disney+, futebol sul-americano, jogo ao vivo, Sul-Americana hoje.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.