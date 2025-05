Conferência Municipal tem foco na saúde dos trabalhadores de Boa Vista

1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador – Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, promove nesta terça-feira, 27, no Teatro Escola, a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento reúne profissionais de diversas áreas e setores, gestores públicos e a sociedade em geral para debater melhorias nas políticas públicas.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Como Direito Humano”, a palestra de abertura apresentou reflexões sobre os impactos que a ausência de políticas públicas pode gerar, não só à saúde do trabalhador, mas ao funcionamento dos serviços essenciais. O palestrante foi o superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Paulo Linhares.

“Eu acredito que a gente precisa olhar mais para o ambiente de trabalho e suas relações. Nessa sociedade moderna de consumo que a gente vive hoje, é preciso ter um ambiente laboral mais saudável. Reduzir essas doenças relacionadas ao trabalho aumenta a produtividade no setor, na empresa e no órgão público”, pontuou.

No decorrer da programação, os participantes deverão discutir propostas que serão levadas à etapa estadual e nacional da conferência. Além disso, eles elegerão os delegados que devem representar Boa Vista nacionalmente, conforme explicou o vice-presidente do Conselho, Ismith da Silva.

“As propostas levantadas hoje aqui serão votadas pelos próprios participantes e, posteriormente, serão implementadas no Plano de Saúde Municipal. Os delegados, por sua vez, se reunirão com os delegados dos outros municípios para o debate das propostas votadas ao nível estadual, até chegar ao Governo Federal”, explicou.

Diálogo que traz melhorias

Entre os participantes está Clóvis Júnior, representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CITT). Para ele, o espaço é de debate e avaliação perante o que é necessário aos trabalhadores. “A gente se sente contemplado por ser a primeira, mas também entende a importância. Hoje a gente vai conferir o que foi feito e o que nos espera para os próximos anos, priorizando os trabalhadores e trabalhadoras”, falou Clóvis.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Marcelo Zeitoune, participou da programação e reforçou a importância do evento para o trabalho, já desenvolvido no município. “A prefeitura já tem um trabalho voltado à valorização e o cuidado dos servidores, mas essa é uma oportunidade de criar políticas públicas voltadas ao bem-estar e a saúde deles. A partir daqui, a gente vai trabalhar para botar em prática essas melhorias”, disse.

