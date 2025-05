Vicentina garante recursos para o desenvolvimento e qualidade de vida da população – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O prefeito de Vicentina, Cleber dias, acompanhado de sua equipe de trabalho, vereadores e vereadoras, esteve nesta terça-feira (27) à tarde na Governadoria para tratar de projetos para a segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo. Na reunião com o governador Eduardo Riedel ficou acordado obras importantes como a reforma do ginásio municipal e a correção de solo em área de erosão, além da autorização para execução do projeto executivo das MS-147 e MS-283.

“Vamos aqui estabelecer essa obra do ginásio e da correção de solo porque são estruturantse para o município e também autorizar a elaboração do projeto executivo das rodovias”, garantiu o governador.

Ao se pronunciar, o prefeito Cleber destacou a importância dos projetos para a população de Vicentina. É um equipamento [ginásio], um centro de lazer importante para a nossa cidade. A contenção da erosão vai permitir que o município se desenvolva melhor”, justificou.

Na primeira fase do programa MS Ativo, Vicentina está recebendo intervenções no sistema de esgotamento sanitário, na reforma geral e ampliação da Escola Emannuel Pinheiro, construção do barracão da Feira Central. Os recursos somam mais de R$ 22 milhões e vão garantir, por exemplo, a universalização do saneamento básico.

A reunião foi acompanhada pelos deputados estaduais Londres Machado, Mara Caseiro, Pedro Pedrossian Neto, Renato Câmara, Jamilson Name, Zé Teixeira, além dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom