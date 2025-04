Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta sexta-feira (04)

Posted on

Priscilla e Rafael trabalham juntos no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão – Prefeitura do Rio Em 2012, após a aprovação de Priscilla Ribeiro no processo seletivo para agente comunitário de saúde (ACS) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o romance entre ela e o companheiro, Rafael Dione, ganhou um novo capítulo. Priscilla não […]