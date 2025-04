Prefeitura lança operação “Para Você Tem Jeito”

Paula Paz





A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a Operação “Para Você Tem Jeito”. A ação tem como objetivo oferecer abrigo seguro e acolhedor para pessoas em situação de rua, além de auxiliar aqueles em trânsito pela cidade que desejam retornar às suas cidades de origem.

Mais do que assistência, a operação promove dignidade e reforça que sempre há uma oportunidade de recomeço.

Ação Integrada

A iniciativa conta com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM), que garante a segurança dos agentes envolvidos e realiza abordagens em casos suspeitos, especialmente de pessoas procuradas pela Justiça. Também fazem parte da operação a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, com uma equipe técnica da Abordagem Social, e a equipe de Manutenção da Cidade, que contribui com a limpeza e conservação dos espaços públicos, tornando-os mais acolhedores e seguros para todos.

Um Novo Caminho

O impacto da operação já começou a transformar vidas. O casal Daniel e Luana, por exemplo, saiu de Caraguatatuba (SP) em busca de novas oportunidades, mas enfrentou dificuldades após um acidente que impediu Luana de trabalhar. Sem moradia, aceitaram o auxílio da equipe de abordagem social, que lhes ofereceu passagens para a cidade natal, Santa Catarina (SC), onde têm uma casa e familiares.

“Agradecemos a Deus e à equipe pelo apoio. Agora, podemos recomeçar”, disse Daniel. Na mesma ação, sete pessoas aceitaram retornar para suas cidades de origem e outras 12 optaram pelo acolhimento nos abrigos municipais.

Estrutura e Atendimento

São José dos Campos conta com uma estrutura ampla e qualificada para atender pessoas em situação de rua. A equipe de abordagem dispõe de 17 veículos (vans e carros de suporte) e 28 equipes multidisciplinares que atuam 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

Os abrigos municipais estão preparados para receber todos que necessitam de apoio, com acomodações confortáveis, espaços para animais de estimação e uma equipe especializada. Aqueles que aceitam ajuda são encaminhados ao Centro Pop, onde passam por triagem e direcionamento ao local mais adequado para seu acolhimento.

A Operação “Para Você Tem Jeito” reforça o compromisso da Prefeitura com a inclusão social, garantindo mais dignidade e novas oportunidades para quem precisa.



