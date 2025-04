Quais Filmes vão passar HOJE (06/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 30/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes na Globo neste Domingo, 06 de abril de 2025: Ação, aventura e animação para toda a família

A programação da TV Globo para este domingo (06/04) promete agradar públicos de todas as idades com uma seleção especial de filmes repleta de emoção, humor e aventura. A emissora traz títulos consagrados no Corujão I, Temperatura Máxima e Domingo Maior, com produções que vão do universo colorido da animação até o eletrizante mundo da espionagem. Confira os destaques:

Corujão I – Festa no Céu

Título Original: The Book of Life

The Book of Life País de Origem: EUA

EUA Ano: 2014

2014 Direção: Jorge R. Gutierrez

Jorge R. Gutierrez Elenco: Ron Perlman, Christina Applegate, Diego Luna, Zoë Saldaña, Channing Tatum, Kate del Castillo

Ron Perlman, Christina Applegate, Diego Luna, Zoë Saldaña, Channing Tatum, Kate del Castillo Gênero: Comédia / Animação

Na madrugada de domingo, a Globo exibe a encantadora animação Festa no Céu. A história começa com um grupo de crianças levado a um museu como forma de punição por mau comportamento. Lá, eles são apresentados ao “Livro da Vida”, que revela a fantástica história de Manolo, um jovem dividido entre seguir as expectativas de sua família ou o desejo de seu coração. Uma produção visualmente rica e cheia de referências à cultura mexicana, perfeita para toda a família.

Temperatura Máxima – Homem-Aranha: De Volta Ao Lar

Título Original: Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming País de Origem: EUA

EUA Ano: 2017

2017 Direção: Jon Watts

Jon Watts Elenco: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya

Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya Gênero: Aventura / Super-herói

Na tradicional faixa da tarde, a Temperatura Máxima traz um dos maiores sucessos da Marvel: Homem-Aranha: De Volta ao Lar. A trama acompanha Peter Parker (Tom Holland) tentando equilibrar sua rotina escolar com sua vida como o icônico herói aracnídeo. Quando o vilão Abutre (Michael Keaton) começa a ameaçar a cidade com tecnologia alienígena, Peter vê a oportunidade de provar seu valor como Vingador. Com a participação de Robert Downey Jr. como Tony Stark, o longa é uma explosão de ação, carisma e humor.

Domingo Maior – Kingsman: Serviço Secreto

Título Original: Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service País de Origem: EUA

EUA Ano: 2014

2014 Direção: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Elenco: Taron Egerton, Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella

Taron Egerton, Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella Gênero: Ação / Espionagem

Fechando a noite com chave de ouro, a Domingo Maior exibe o eletrizante Kingsman: Serviço Secreto. O longa apresenta Eggsy (Taron Egerton), um jovem rebelde que recebe uma oportunidade única ao ser recrutado por Harry Hart (Colin Firth) para treinar como agente secreto da sofisticada organização Kingsman. O filme é repleto de cenas de ação inovadoras, humor afiado e um elenco de peso. Uma excelente pedida para os fãs de filmes de espionagem com um toque moderno e irreverente.

Prepare a pipoca, escolha o seu gênero favorito e aproveite o domingo com o melhor do cinema na Globo!

Para mais detalhes, acesse os portais da Globo:

G1 – Notícias atualizadas

ge – Esportes

gshow – Entretenimento e TV

Globoplay – Streaming de conteúdo Globo

Memória Globo – Arquivo histórico da emissora

Acompanhe a TV Globo São Paulo e não perca nenhum detalhe da programação!