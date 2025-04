Sabadinho Bom apresenta grupo Os Mulatos neste final de semana

O samba de raiz vai tomar conta do Sabadinho Bom deste final de semana com show que será comandado pelo grupo Os Mulatos, prometendo muita alegria em sua apresentação. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco a partir das 12h30.

“É uma alegria anunciar mais um Sabadinho Bom pela performance dos nossos músicos, pela alegria do nosso público, pela possibilidade de realizarmos essa ação no Centro Histórico. Esse evento tem mobilizado um público fiel nas tardes de sábado e mostra a força e a capacidade da cultura de manter acesa a chama do nosso Centro Histórico. O Sabadinho Bom é esse ambiente onde integramos música, comércio local, desenvolvimento econômico a partir da cultura. Dinamizamos uma economia criativa ali e o Sabadinho Bom dá uma grande contribuição para esse processo”, analisa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Juan Ébano, vocalista da banda, afirma que o Sabadinho Bom é essencial para a cultura e principalmente para a música da Capital paraibana e também do estado. “É ótima a iniciativa de manter a cultura do samba no Centro de João Pessoa”, destaca.

Para brindar o público com boa música, o artista conta que o repertório inclui grandes clássicos do ritmo que foram eternizados nas vozes de João Nogueira, Roberto Ribeiro, Benito de Paula, Cartola, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Clara Nunes, Alcione, Beth Carvalho, Originais do Samba, Demônios da Garoa, entre outros.

“A nossa expectativa para este sábado é fazer uma viagem no túnel do tempo, com muita música popular brasileira”, pontua Juan Ébano.

Na lista de canções que vão embalar o público estão Timoneiro, de Paulinho da Viola; Estrela de Madureira, imortalizada na voz de Roberto Ribeiro; a canção Com que Roupa, do ano de 1930, de Noel Rosa; Adoniran Barbosa, com Abrigo de Vagabundos.

Juan Ébano estará acompanhado, no palco, pelos músicos Lindonjonson no surdo e vocal, João Maria no violão de 7 cordas, André Lima no pandeiro, Manoel Medeiros no cavaquinho e Juan Alencar na cuíca.