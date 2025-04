BOLETIM – Inscrições para o Vestibular de Inverno 2025 da Udesc seguem até 29 de abril

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2025 da Udesc seguem abertas até o dia 29 de abril. Serão ofertadas 1.093 vagas para o segundo semestre, em 37 cursos presenciais de graduação.

Os candidatos podem concorrer das seguintes formas: prova presencial, histórico escolar do ensino médio e pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando as chances de aprovação.

As inscrições podem ser realizadas no site udesc.br/vestibular

Do total de vagas, 20% são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino, 10% para candidatos pretos e pardos e 5% para candidatos com deficiência. Todos inscritos concorrem, também, pela ampla concorrência.

A lista dos classificados pelo processo seletivo via análise do histórico escolar está prevista para 30 de junho. Já o listão dos classificados pela prova presencial será divulgado em 3 de julho. Os aprovados que se matricularem começarão os estudos no segundo semestre letivo de 2025. As aulas iniciam em 4 de agosto.

Repórter: Marcos Cassettari