Miami Heat x Milwaukee Bucks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (05/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Miami Heat x Milwaukee Bucks: saiba tudo sobre o confronto da NBA sábado (05/04/2025)

O embate entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, marcado para este domingo, 6 de abril de 2025, promete agitar mais uma rodada decisiva da temporada regular da NBA. A partida acontece às 21h (horário de Brasília) e será disputada na Kaseya Center, casa do Miami Heat. Ambas as equipes entram em quadra com objetivos claros e históricos recentes que apimentam ainda mais o duelo.

Como chegam os times?

Miami Heat

O time da Flórida vive um ótimo momento e busca mais uma vitória para garantir posição confortável nos playoffs. O Heat venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma impressionante vitória por 124 a 103 contra o Boston Celtics. No entanto, vem de uma derrota apertada para o Memphis Grizzlies por 110 a 108.

Comandados por Jimmy Butler e Bam Adebayo, os donos da casa têm mostrado evolução ofensiva e consistência defensiva. A sequência positiva pode ser determinante para empurrar o time para uma classificação direta à próxima fase.

Últimos 5 jogos do Heat:

Heat 108 x 110 Grizzlies (D)

Celtics 103 x 124 Heat (V)

Wizards 94 x 120 Heat (V)

76ers 95 x 118 Heat (V)

Heat 122 x 112 Hawks (V)

Milwaukee Bucks

Os Bucks vêm de duas vitórias expressivas contra os 76ers (126 a 113) e Suns (133 a 123), e buscam manter o ritmo após uma sequência instável. Apesar das recentes derrotas contra Knicks, Hawks e Nuggets, a equipe de Giannis Antetokounmpo parece ter reencontrado seu jogo, especialmente no setor ofensivo.

O time de Milwaukee já venceu o Heat duas vezes nesta temporada e busca ampliar a vantagem no histórico recente para garantir uma boa colocação na tabela da Conferência Leste.

Últimos 5 jogos dos Bucks:

76ers 113 x 126 Bucks (V)

Bucks 133 x 123 Suns (V)

Bucks 124 x 145 Hawks (D)

Bucks 107 x 116 Knicks (D)

Nuggets 127 x 117 Bucks (D)

Confrontos diretos (H2H)

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, os Bucks venceram três e o Heat venceu dois. A última partida foi em fevereiro deste ano, com vitória do Milwaukee por 120 a 113. O equilíbrio nos confrontos torna o duelo deste domingo ainda mais imprevisível.

Últimos confrontos:

23/02/25 – Bucks 120 x 113 Heat

23/01/25 – Bucks 125 x 96 Heat

26/11/24 – Heat 103 x 106 Bucks

13/02/24 – Bucks 97 x 123 Heat

28/11/23 – Heat 124 x 131 Bucks

Onde assistir e palpites

Transmissão: NBA League Pass

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Kaseya Center, Miami

Odds (Betano):

Vitória do Miami Heat: 1.82

Vitória do Milwaukee Bucks: 1.91

Palpite da redação

Apesar do bom momento do Heat, os Bucks vêm motivados após duas boas vitórias e têm um histórico favorável recente no confronto direto. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Milwaukee.

Palpite final: Vitória do Milwaukee Bucks em jogo com pontuação alta.

Acompanhe todos os lances em tempo real com o livescore do Mrnews.com.br, e não perca nenhum detalhe desse grande duelo da NBA!