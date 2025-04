Operação flagra esquema de tráfico e detém 8 pessoas

Posted on

Na última sexta-feira(03), foi instalado em Guaratinguetá a primeira unidade, de um total com 10 iniciais, dos containers do Programa Vidro vira Vidro da MASSFIX e VERALLIA em parceria com a SAEG. Com a instalação destas unidades, estima-se que cerca de 16 toneladas de vidro deixam de ser destinadas aos aterros sanitários, gerando mais economia […]