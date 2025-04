Alunos aprovados em concurso público realizam prova final do Curso de Formação

Posted on

No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) tem realizado atendimento especializado às pessoas com a condição em Roraima, através do CIAPD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência). Com uma abordagem humanizada e personalizada, o centro promove o desenvolvimento integral por […]