Matteus assume romance com universitária de Medicina após término com Isabelle Nogueira

Por MRNews



Matteus Amaral assume novo romance com universitária de Medicina após término com Isabelle Nogueira

Poucos dias após anunciar o fim do relacionamento com Isabelle Nogueira, o ex-BBB24 Matteus Amaral surpreendeu os fãs ao revelar que está vivendo um novo amor. O influenciador gaúcho assumiu publicamente o namoro com Anna Julia, uma jovem estudante de Medicina, durante um evento de lançamento de marca de roupas.

Romance confirmado

Durante o evento, Matteus apareceu ao lado de Anna Julia em clima descontraído e de cumplicidade. Para acabar de vez com as especulações que já circulavam nas redes sociais, ele compartilhou uma foto dos dois juntos em seu perfil, acompanhado da legenda: “Essa é minha namorada, Anna Julia”.

O registro, que logo viralizou entre os seguidores do ex-BBB, mostra o casal sorridente, demonstrando muita sintonia e afeição. A confirmação do relacionamento ocorreu após semanas de rumores sobre a aproximação entre os dois.

Quem é Anna Julia?

A nova namorada de Matteus, Anna Julia, é estudante do curso de Medicina e já havia chamado atenção do público ao aparecer com o influenciador durante a comemoração de seu aniversário de 25 anos. Na ocasião, foram flagrados trocando carinhos e olhares que deixavam evidente o clima de romance no ar.

Desde então, os fãs mais atentos passaram a especular sobre um possível envolvimento entre os dois, o que agora foi oficialmente confirmado.

Repercussão nas redes

A revelação do novo relacionamento dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto alguns comemoram a felicidade de Matteus e desejam sorte ao casal, outros ainda demonstram surpresa com a rapidez com que ele seguiu em frente após o término com Isabelle.

Apesar das opiniões diversas, Matteus parece estar vivendo uma nova fase mais leve e longe dos holofotes do reality. A escolha de anunciar o novo namoro em um evento, com naturalidade, também demonstra sua intenção de manter a vida amorosa de forma transparente com seus seguidores.

Ana Maria Braga se casa com Fabio Arruda em cerimônia íntima e comemora com festa repleta de famosos

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público ao oficializar sua união com o jornalista Fabio Arruda na sexta-feira, 4 de abril de 2025. O casal trocou alianças em uma cerimônia íntima, seguida por uma festa animada, marcada por emoção, música, alegria e a presença de diversos amigos famosos.

O evento, que aconteceu de forma reservada, viralizou nas redes sociais logo após os primeiros registros da celebração serem divulgados. Entre os convidados ilustres estavam nomes como Eliana, Gil do Vigor, Sabrina Sato e Tati Machado, além de outros colegas da televisão e amigos próximos do casal. A energia da comemoração conquistou a internet, com vídeos e fotos repletos de sorrisos, danças e homenagens ao casal.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando Ana Maria, radiante, foi erguida em uma cadeira pelos amigos, em um gesto de celebração e carinho. A cena, registrada pela esteticista Michelle Meleck, amiga próxima dos noivos, mostrou Ana Maria visivelmente emocionada e se divertindo ao lado de Gil do Vigor, que atualmente integra o quadro “Tá Lascado” no Mais Você.

A apresentadora Eliana compartilhou em suas redes sociais um clique elegante ao lado do marido, Adriano Ricco, desejando felicidades ao casal e celebrando o amor. Ela usou um vestido longo azul-claro, esbanjando charme e sofisticação.

Para o grande dia, Ana Maria escolheu um vestido exclusivo assinado pela renomada estilista Lethicia Bronstein. A peça, delicada e sofisticada, destacou ainda mais a elegância da apresentadora, que selou esse novo capítulo de sua vida com muita emoção e estilo. Este é o quinto casamento de Ana Maria, que é mãe de Mariana e Pedro, frutos de relacionamentos anteriores.

A cerimônia e a festa reforçaram o espírito leve e vibrante da apresentadora, que mesmo após anos de carreira na televisão brasileira, continua surpreendendo e encantando o público com sua autenticidade.

A união de Ana Maria Braga e Fabio Arruda foi mais do que um casamento — foi uma verdadeira celebração do amor, da amizade e da vida, que ficará marcada na memória de todos que acompanharam esse momento especial.