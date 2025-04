Secretaria Municipal de Agricultura promove rodada de conversa sobre Associativismo e Cooperativismo no bairro dos Pilões

A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a CATI – Regional de Guaratinguetá, realizou uma rodada de conversa com o grupo de mulheres “Belas Artes” do bairro dos Pilões. O encontro teve como objetivo discutir o Associativismo e o Cooperativismo, visando à formalização das mulheres produtoras e artesãs da comunidade.

A palestra ocorreu na última quarta-feira (02), na Pousada da Sueli, e contou com a presença de Juninho Cavalca, Subsecretário de Agricultura, e Jú Godoy, Chefe de Gabinete. O evento foi conduzido pelas técnicas da CATI – Regional de Campinas: Márcia Moraes, socióloga, e Sara Limas Santos, médica veterinária.

A iniciativa proporcionou um espaço para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas, incentivando o fortalecimento da produção local e a organização coletiva.