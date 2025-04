Polícia Civil participa do I Campeonato Droga Zero em Mucajaí

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) participou do I Campeonato Droga Zero – Nas Trilhas da Prevenção, realizado na última quinta-feira, dia 03, no município de Mucajaí. O evento foi realizado pela Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social) e teve como principal objetivo promover interação, prevenção, conscientização e reflexão sobre os riscos do uso de álcool e outras drogas.

A atividade ocorreu na Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima e contou com a presença de policiais civis do Denarc (Departamento de Narcóticos), do NN (Núcleo de Narcóticos) e da DRE (Delegacia de Repressão ao Entorpecente).

Durante o evento, os policiais participaram ativamente de ações de orientação e prevenção, apresentando amostras das principais substâncias consumidas no Estado e explicando seus efeitos nocivos e consequências para a saúde e a vida social.

O jogo Droga Zero, baseado na metodologia da gamificação, foi utilizado como ferramenta educativa para sensibilizar os adolescentes da rede estadual de ensino sobre o tema.

A temática central foi a prevenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas (SPAs), aliando educação e ludicidade para fortalecer o enfrentamento às drogas entre os jovens.

O chefe do Núcleo de Narcóticos, agente de Polícia Civil Francival Lima, destacou a importância da iniciativa.

“A Polícia Civil tem atuado em diversas frentes, não apenas na repressão ao crime, mas também na prevenção, o que tem gerado resultados positivos ao longo dos anos. Participar de eventos como esse é fundamental para conscientizar os jovens e promover o debate sobre os perigos do uso de drogas”, afirmou.

Já o coordenador estadual da Política de Enfrentamento às Drogas da Setrabes, Nilton de Souza Campos Júnior, ressaltou que o evento visa oferecer informações atualizadas sobre os tipos de drogas, seus efeitos e consequências negativas, além de discutir opções de tratamento e estratégias saudáveis para lidar com pressões sociais e emocionais.

O diretor do Denarc, delegado Herbert de Amorim Cardoso, também reforçou a importância da participação da PCRR em ações preventivas.

“Agradecemos o convite da Setrabes e destacamos que o principal objetivo da nossa participação é conscientizar os jovens sobre os riscos e consequências do uso de drogas. Temos desenvolvido diversas parcerias nesse sentido, como palestras em escolas públicas e privadas, alcançando tanto o público jovem quanto adulto”, destacou o delegado.

