Atlético San Luis x Mazatlán ASSISTIR AO VIVO HOJE (05/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Atlético San Luis x Mazatlán é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (05) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Atletico como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Mazatlán FC Livescore (05/04/2025)

O duelo entre Atlético San Luis e Mazatlán FC acontece neste domingo, 5 de abril de 2025, pela rodada do Torneio Encerramento da Liga MX. A partida promete emoções, já que ambas as equipes chegam com campanhas oscilantes, mas com aspirações claras dentro do campeonato. O jogo tem início previsto para as 22h00 (horário de Brasília) e você pode acompanhar todos os lances ao vivo pelo livescore.

Últimos Resultados – Atlético San Luis

A equipe da casa vem de vitória fora de casa contra o Santos Laguna por 3 a 2, mostrando força ofensiva e resiliência. Nos últimos cinco jogos, somou três vitórias e duas derrotas:

Com destaque para o atacante Léo Bonatini e a criatividade do meio-campo comandado por Rodrigo Dourado, o time busca manter a boa sequência como mandante.

Últimos Resultados – Mazatlán FC

O Mazatlán FC venceu recentemente o Atlas por 3 a 2, mas ainda apresenta instabilidade. A equipe visitante soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas:

O time conta com a velocidade de Ake Loba no ataque e a segurança de Hugo González no gol, mas precisa melhorar o aproveitamento fora de casa.

Histórico de Confrontos Diretos

O retrospecto recente entre os dois clubes é equilibrado, com leve vantagem para o Atlético San Luis:

Nos últimos cinco confrontos, foram três vitórias do San Luis, dois empates e nenhuma vitória do Mazatlán.

Transmissão Ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar Atlético San Luis x Mazatlán FC por plataformas de streaming com cobertura ao vivo para dispositivos móveis e PCs. Para acessar o conteúdo ao vivo, é necessário ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24h em casas como bet365, EstrelaBet ou Betano. Sujeito a restrições de localização.

Odds das Casas de Apostas

bet365 : San Luis: 2.25 Empate: 3.30 Mazatlán: 3.20

: Betano : San Luis: 2.30 Empate: 3.35 Mazatlán: 3.10

: Superbet.br : San Luis: 2.28 Empate: 3.25 Mazatlán: 3.15

:

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.