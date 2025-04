Curso virtual e gratuito para educadores ajuda a cuidar da segurança online de meninas

Foto: Divulgação/Agência GOV



Já está disponível na plataforma da Escola Virtual de Governo (EVG) da Enap o curso “Escolas ON, Violências OFF: Educação para segurança online de meninas” . A iniciativa foi desenvolvida pela organização Serenas, com apoio institucional da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), do Ministério das Mulheres e da Embaixada do Reino Unido.

Estruturado para ser acessível e dinâmico, o curso tem como objetivo qualificar educadores para prevenir e enfrentar violências digitais no ambiente escolar, protegendo meninas de ameaças como assédio online, bem como outras formas de abuso. São 10 videoaulas curtas, com legendas e tradução em libras, além de conteúdos escritos e atividades interativas. A formação é online e assíncrona e, além disso, contará com certificação de 20 horas da Enap.

Entre os temas abordados estão as raízes das violências de gênero, a cultura digital, legislações específicas e estratégias para lidar com casos dentro das escolas.

Confira os cinco módulos do curso:

Conhecendo as violências contra meninas e mulheres;

Violências contra meninas facilitadas pela tecnologia;

Juventudes e cultura digital: comportamentos nas redes e os impactos das violências;

Comunidades escolares no enfrentamento das violências contra meninas;

A educação como ferramenta para prevenção de violências.

O projeto promove a prevenção da violência de gênero praticada no ambiente digital, assim como a discussão sobre a dimensão digital desse tipo de violência, que vem impactando a segurança, a saúde física e psicológica de meninas e adolescentes. De acordo com os dados da organização Plan Internacional Brasil, 77% das jovens brasileiras relataram já ter sofrido assédio pela internet, o que torna as meninas as principais vítimas de violências facilitadas pela tecnologia.

