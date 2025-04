Equipes do CBMSC controlam incêndio com caminhão de combustível que explodiu na BR-101 em Palhoça

Informações atualizadas às 18h deste domingo, 06/04/2025 – Foto: Divulgação/CBMSC

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), controlaram o incêndio que resultou de uma grave ocorrência envolvendo produtos perigosos, neste domingo, 6, no km 233 da BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça. O acidente envolveu um caminhão-tanque de combustível e resultou em um incêndio de grandes proporções. Os números atualizados apontam que 24 veículos e três carretas foram atingidos pelas chamas. Cinco pessoas sofreram queimaduras, principalmente nos membros superiores e inferiores.

O governador Jorginho Mello acompanha a atualização do trabalho das equipes e cobra agilidade do Governo Federal para uma solução no local que é um dos pontos mais críticos da rodovia federal em Santa Catarina.

“Um acidente grave ocorrido na 101, no Morro dos Cavalos, um ponto crítico da BR. Felizmente não tivemos vítimas fatais. O governo federal precisa resolver essa pendenga que tem com Arteris, que é a construção de um túnel. Eu sei que é caro, que custa R$ 1,2 bilhão. Agora, o que não pode é Santa Catarina continuar sendo prejudicada pela falta desse túnel. Eu estou cobrando do governo federal e vou continuar cobrando essa solução. Solução que já passou do tempo, já passou da hora. Nós precisamos encontrar o caminho, isso não pode continuar acontecendo”, disse o governador.

Equipes do CBMSC atuam no controle do incêndio e na segurança da área, considerando o risco elevado devido à presença de substâncias inflamáveis. Ainda há focos de rescaldo nas cargas dos caminhões afetados — com exceção da carreta que transportava álcool.

Foram atendidas cinco vítimas. Três pela concessionária e outras duas pelo CBMSC, sendo o condutor do caminhão e a acompanhante. Essas duas vítimas com queimaduras de 1°, 2° e 3° grau. Ainda não há atualização do estado de saúde das vítimas atendidas pela Autopista.

Também foi iniciada a retirada das árvores que estão à margem da rodovia e foram atingidas pelas chamas. A remoção dos veículos já foi iniciada, porém ainda não há previsão para a liberação total da pista.

Forças atuando no local

CBMSC – Com equipes de São José, Palhoça, Garopaba, Imbituba e Pinheira, contando com 36 bombeiros militares e comunitários, seis caminhões e uma ambulância,.

Também atuam: