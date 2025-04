Especialista reforça prática regular de atividade física como importante aliada ao cuidado com a saúde

Importante aliada ao cuidado com a saúde, a prática regular de atividade física ajuda a controlar a massa corporal e a aumentar a massa muscular dos praticantes, além de regular os níveis de colesterol no sangue, reduzir o risco de diabetes, infartos e AVC. A fim de dar destaque a esses e outros benefícios, a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o Dia Mundial da Atividade Física, celebrado neste domingo, 6 de abril.

Nicolas Travassos, profissional de educação física e coordenador do Saúde em Movimento, projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), reforçou que a prática da atividade física é um agente importante para prevenir e reduzir os riscos de muitas doenças, sendo de suma importância para o cuidado com a saúde física e mental. “Os benefícios vão além da mobilização de gordura corporal e controle do peso, pois ajudam a regular as taxas bioquímicas como o colesterol, a glicose e os triglicerídeos. São essas taxas que influenciam para o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, doenças coronarianas, AVC, depressão, alguns tipos de câncer, problemas osteoarticulares, entre outros”, explica.

Na Capital paraibana, os moradores podem fazer exercícios físicos de maneira gratuita e com acompanhamento profissional especializado, por meio do Saúde em Movimento. O projeto acontece diariamente em 33 polos espalhados pela cidade.

“O Saúde em Movimento é um importante projeto da Prefeitura de João Pessoa que busca proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo doenças causadas pelo sedentarismo e promovendo uma cultura de atividade física e prevenção à saúde. Atualmente, temos cerca de quatro mil alunos e cada um tem uma história de mudança de vida, de superação, de melhoria da saúde após ingressar no projeto”, destaca Nicolas Travassos.

Uma dessas histórias é a da professora Andréa Viana, de 50 anos. Aluna do projeto desde 2019, na Praça da Família, em Mangabeira VII, ela conta que foi a partir da atividade física que encontrou novamente o sentido na vida.

“Eu pesava 108 quilos, me sentia triste, não conseguia sair de casa, meus calcanhares estavam abertos e muitas dores no joelho por conta do peso. Não conseguia colocar uma sandália pra ir à igreja ou trabalhar, além da dificuldade de respirar, dormia, mas estava sempre cansada e com um sono sem fim. Até que um dia passei por uma situação que me machucou muito, mas foi quando eu entendi que precisava mudar aquela realidade. Na segunda-feira fui pra praça caminhar e foi quando conheci o projeto da Prefeitura. A partir dali minha vida mudou”, relata.

Andréa Viana lembra que o incentivo da educadora física foi fundamental e que as mudanças na qualidade de vida já começaram nas primeiras semanas. “Eu levantava mais cedo e com energia, comecei a respirar melhor e sentir mais ânimo ao longo do dia. As roupas foram ficando mais folgadas e isso foi só o começo. Eu tomei gosto pela atividade, fiz amigos e comecei a incentivar outras pessoas a fazer também. Hoje eu me olho no espelho e sou outra, não apenas na questão física, mas como um todo e fico sempre refletindo, quando comecei não conseguia caminhar direito, hoje até corro. Foi ali na praça que realmente a minha vida mudou em todos os sentidos. E assim como mudou a minha vida, mudou a de muita gente também”, conclui.

As aulas do Saúde em Movimento acontecem de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30, e de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h. A lista dos polos pode ser acessada no link.

Programação – Na Capital, o Dia Mundial da Atividade Física será celebrado nesta segunda-feira (7), no Dia Mundial da Saúde. Em alusão as datas, a SMS promoverá dois aulões com os professores do Saúde em Movimento.

A partir das 17h, quem tiver interesse em participar pode comparecer ao Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, ou ao Largo da Gameleira, em Tambaú. Nesses locais também serão realizados momentos de alongamento e relaxamento com fisioterapeutas.