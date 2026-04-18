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Prefeitura realiza primeira Audiência Pública Presencial da LDO 2027 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá realizou, por meio da Secretaria de Fazenda, na noite da última terça-feira (14), a primeira Audiência Pública Presencial para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027.

O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Educação e contou com a participação da população, que pôde apresentar sugestões e contribuir com o planejamento do município.

A próxima audiência será na quinta-feira (16/04), às 19h, na E.M.E.I.E.F. Prof. José Benedito Averaldo Galhardo (Rua José Luiz de Carli, 30 – Pedregulho).

A participação da população é fundamental para definir as prioridades e investimentos da cidade.

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