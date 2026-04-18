NOTÍCIAS

Jovens da Serrinha e do Cajueiro vão ao Rio Fashion Week pela JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Jovens da Serrinha e do Cajueiro vão ao Rio Fashion Week pela JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Quinze jovens, com idades entre 15 e 29 anos, alunos dos cursos de inovação e tecnologia do Espaço da Juventude de Madureira, participaram do primeiro dia do Rio Fashion Week, nesta terça-feira (15/4), evento que marcou o retorno da cidade ao cenário da moda nacional e internacional. Jovens modelos e estilistas vinculados à Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) e outros com interesse no ramo da inovação a partir da moda estiveram presentes na primeira edição carioca do evento, com acesso ao Boulevard, às ativações do HUB de Experiências, à exposição e ao Espaço Saber. Durante a programação, eles puderam vivenciar de perto o funcionamento da indústria da moda, ampliando repertórios e conexões.

O grupo foi formado por moradores das comunidades da Serrinha e do Cajueiro, interessados no mercado da moda. No Espaço da Juventude, equipamento público da JUVRio, eles aprendem a utilizar ferramentas como informática, robótica e inteligência artificial para desenvolver novas ideias, empreender e se inserir no mercado de trabalho. Para a jovem estilista Ágatha Ferreira Ribeiro Leite de Morais, de 18 anos, a experiência representou uma oportunidade única de aprendizado e inspiração.

“Para mim, está sendo uma experiência bem diferente. Eu nunca pensei que eu ia conseguir um dia poder participar do Rio Fashion Week e, assim, a gente fica sabendo do que acontece, não só dentro do nosso Estado, bairro, município, mas como também no mundo. Pode me ajudar a ter mais ideias de criações, desenvolver uma marca e ser reconhecida. A roupa carrega uma memória da sua criação que pode ser carregada por todos os lugares. É algo muito inspirador estar nesse ambiente”, afirmou.

Para conhecer os cursos e oportunidades dos Espaços da Juventude e da Secretaria da Juventude Carioca basta acessar o perfil nas redes sociais: www.instagram.com/juvrio.

Marcações: Espaço da Juventude de Madureira jovens Rio Fashion Week

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Arinter divulga edital do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Graduandos poderão cursar componentes curriculares em Portugal, México, Colômbia, Chile e Espanha; inscrições até 23/10  O IFSP, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter), divulgou hoje (11), o Edital nº. 2/2024 – Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 2025.1, que tem o objetivo de  selecionar estudantes regularmente matriculados em cursos superiores de graduação do IFSP […]
NOTÍCIAS

MSGÁS comemora gasoduto no Vale da Celulose, expansão da rede e oferta do GNV – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O ano de 2024 foi marcado por importantes avanços da MSGÁS em sua missão de promover a transição energética e consolidar seu papel como protagonista no desenvolvimento econômico e ambiental de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança da CEO Cristiane Schmidt, a companhia deu passos significativos rumo à sustentabilidade e ao fortalecimento de sua […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu inicia vacinação contra dengue

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu inicia vacinação contra dengue 23 de fevereiro de 2024 A partir deste sábado (24), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu vai iniciar a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos. O município recebeu 20.320 doses do imunizante, que chegaram na sexta-feira (23). Nesta primeira […]