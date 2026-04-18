Secretária municipal de Saúde apresenta prestação de contas





Durante prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), na Câmara Municipal de Boa Vista, a secretária Mareny Damasceno Pereira detalhou as ações e aplicação de recursos ano passado.

Os vereadores questionaram a falta de medicamentos e material nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e a secretária esclareceu que a Prefeitura enfrentou problemas com fornecedores que atrasaram a entrega.

Presidente da Comissão de Saúde na Câmara, vereador Prof. Dr. Thiago Reis, relatou os problemas vivenciados nas UBSs, principalmente com relação dos profissionais de odontologia, que deixaram de atender por falta de EPI e outros materiais.

A secretária e os assessores da Secretaria disseram eu estão trabalhando para solucionar.