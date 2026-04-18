Boa Vista e Roraima Notícias

Secretária municipal de Saúde apresenta prestação de contas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Secretária municipal de Saúde apresenta prestação de contas

 
 

Durante prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), na Câmara Municipal de Boa Vista, a secretária Mareny Damasceno Pereira detalhou as ações e aplicação de recursos ano passado.

Os vereadores questionaram a falta de medicamentos e material nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e a secretária esclareceu que a Prefeitura enfrentou problemas com fornecedores que atrasaram a entrega.

Presidente da Comissão de Saúde na Câmara, vereador Prof. Dr. Thiago Reis, relatou os problemas vivenciados nas UBSs, principalmente com relação dos profissionais de odontologia, que deixaram de atender por falta de EPI e outros materiais.

A secretária e os assessores da Secretaria disseram eu estão trabalhando para solucionar.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Faperr lança Chamada Pública de Extensão Tecnológica e de Inovação em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) lançou a Chamada Pública de Extensão Tecnológica e de Inovação, iniciativa promovida pelo Governo do Estado, com foco em apoiar projetos capazes de transformar o conhecimento científico em soluções práticas voltadas às demandas da sociedade roraimense. As inscrições são realizadas exclusivamente de forma online, […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Consulado do Japão formaliza doação de equipamentos hospitalares à Maternidade

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Consulado-Geral do Japão em Manaus oficializou a doação de US$ 77.410 em equipamentos hospitalares ao Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Governo de Roraima, firmada em 2019 por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana. A entrega […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Polícia Civil finaliza treinamento voltado para agentes de forças de segurança

Posted on Author boavistaagora.com.br

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio do Nupen (Núcleo de Ensino e Pesquisa), concluiu nesta segunda-feira, 15, o módulo de APH Tático (Atendimento Pré-Hospitalar) do I COP (Curso de Operações Policiais), realizado de forma inédita para elevar o preparo operacional de seus policiais. O I COP teve início em 3 de setembro com […]