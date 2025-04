Governador Jorginho Mello participa da 259ª Procissão do Senhor Jesus dos Passos

Fotos: Leo Munhoz/SECOM GOVSC

O governador Jorginho Mello participou, neste sábado, 5, da Transladação da Imagem do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores da Capela Menino Deus para a Catedral Metropolitana de Florianópolis. O ato religioso faz parte das celebrações da 259ª Procissão do Senhor Jesus dos Passos.

Neste domingo, 6, as imagens saem da Catedral Metropolitana, novamente em procissão, seguindo por ruas centrais de Florianópolis até a Praça XV de Novembro, em frente à Catedral Metropolitana. Ali ocorre o Sermão do Encontro. Após a celebração, a imagem do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores imagens partem juntas, retornando à Capela Menino Deus.

“É uma afirmação de fé, de esperança, de dias melhores, de luz, de prosperidade, de reconhecimento pelo que o Nosso Senhor dos Passos tem feito por todos os nossos. Isso é um bem imaterial do nosso estado e do país, é por isso que nós estamos aqui, para rezar, com fé, esperança, alegria. E que a gente consiga cada dia mais poder trabalhar em favor de quem mais precisa. Cada dia que passa, a gente precisa de inclusão, pessoas que precisam da luz divina, fazendo com que a gente possa transcender às dificuldades. E a fé é uma das melhores coisas. Eu sempre digo, o homem que não tem fé só passa na vida”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Uma das maiores e mais antigas manifestações de fé do estado, a procissão é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina e do Brasil. É ligada à tradicional Irmandade que lhe dá o nome e ao Imperial Hospital de Caridade, que se constitui no braço social e assistencial da instituição.

A Procissão

A Procissão teve origem em 1766 e acontece tradicionalmente 15 dias antes da Páscoa. A tradição Católica conta que que dois anos antes, uma embarcação com destino ao Rio Grande do Sul teria atracado na Ilha do Desterro e trouxe com ela a imagem de Senhor Jesus dos Passos. Essa chegada por engano foi entendida como um sinal celestial e virou símbolo de devoção. Hoje, a Procissão do Senhor dos Passos é Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina e do Brasil.