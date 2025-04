MS registra 3.987 casos confirmados de dengue – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já registrou 10.178 casos prováveis de Dengue, sendo 3.987 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 17ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (29). Segundo o documento, 10 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 6 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Taquarussu registrou incidência média de casos confirmados para doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos e Itaquiraí. Entre as vítimas, 4 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 156.182 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 8.118 casos prováveis, sendo 1.874 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 17 casos da doença em gestantes. Conforme o boletim, 5 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí e Terenos. A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Confira os boletins:

Boletim Epidemiológico Dengue SE 17- 2025

Boletim Epidemiológico Chikungunya SE 17 – 2025

Helton Davis, Comunicação SES

Foto: Divulgação/GovMS