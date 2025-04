Udesc promove segunda edição do Fashion Summit Santa Catarina

Exposição Octa Fashion de 2024. Foto: Carolina Weber

No dia 12 de abril, sábado, o Centro de Artes, Design e Moda (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) irá realizar o 2º Fashion Summit Santa Catarina – evento que irá conectar estudantes, egressos, empreendedores, indústria e comunidade, incentivando práticas sustentáveis e a inovação no setor da moda. A iniciativa é do Departamento de Moda da Udesc e faz parte da programação do Ceart Aberto à Comunidade.

Para isso, das 10h às 18h, serão realizadas oficinas, mesas-redondas, exposições, feira de startups, entre outras atividades. Gratuito e aberto ao público, o Fashion Summit propõe tornar a universidade um espaço para fortalecer o ecossistema de moda do estado. “Vamos aproximar ensino, empreendedorismo local e indústria”, comenta a professora Cristina Rodrigues Barbosa, que organiza o evento.

Segundo a docente, a proposta deste ano fecha um ciclo de consumo no mercado de moda que não havia sido abordado na primeira edição do evento em abril de 2024 . “Agora haverá a participação da indústria como a provedora dos tecidos, dos insumos, e das empreendedoras como clientes dessa mercadoria”, explica.

A docente também destaca a importância de realizar um evento dessa magnitude no espaço acadêmico para a formação dos estudantes. “Nossos alunos serão profissionais desse mercado, seja no lado do empreendedorismo ou da indústria. Por isso, é muito importante proporcionar essa troca e qualificar esse corpo discente para chegar ao mundo do trabalho cada vez mais preparado”, destaca.

Três pilares alicerçam o 2º Fashion Summit Santa Catarina : sustentabilidade, empreendedorismo e tecnologia, os quais são essenciais para debater e fazer moda com a nova geração de criadores. A programação com as atrações confirmadas será divulgada em breve.

Serviço

O quê: 2º Fashion Summit Santa Catarina – conectando ensino, indústria, inovação e sustentabilidade

Quando: 12 de abril, das 10h às 18h, durante o Ceart Aberto à Comunidade

Para quem: estudantes, comunidade, empreendedoras/es, representantes da indústria de moda

Quanto: gratuito e aberto ao público

Onde: Centro de Artes, Design e Moda da Udesc – Madre Benvenuta, 1907 – Itacorubi – Florianópolis, SC

