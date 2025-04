Agência Minas Gerais | Helicóptero do Suporte Aéreo Avançado de Vida é destaque em feira de defesa e segurança

O mais novo helicóptero do Suporte Aéreo Avançado de Vida (Saav), serviço realizado por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi uma das principais atrações da Laad Defence & Security 2025 – maior feira de defesa e segurança da América Latina.

O evento, realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, reúne autoridades governamentais, representantes das forças armadas, forças policiais, bombeiros, profissionais de emergência e especialistas da indústria nacional e internacional do setor.

O modelo exposto na feira, um EC 145, foi adquirido pelo Governo de Minas como parte de um investimento de R$ 182 milhões na renovação e ampliação da frota aeromédica. As duas aeronaves foram entregues em fevereiro deste ano pela Airbus/Helibrás.

Equipado com tecnologia de ponta, o EC 145 é considerado um dos helicópteros mais modernos do mundo para operações médicas e transporte aeromédico. Ele funciona como uma UTI aérea, podendo acomodar até dois pacientes simultaneamente, e é essencial para o atendimento pré-hospitalar em situações críticas, além de resgates em regiões remotas e operações de grande complexidade.

Com a chegada dessas novas aeronaves, o Saav passa a operar com sete helicópteros e dois aviões modelo Cessna Caravan, ampliando a capacidade de atendimento e a cobertura aeromédica em Minas Gerais.

Referência nacional

Coordenado pelo CBMMG e pela SES-MG, em parceria com os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regionais, o Saav é o maior prestador de serviço aeromédico do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

Atualmente, o serviço opera bases em Belo Horizonte, Montes Claros, Varginha e Uberaba e está em processo de expansão, com a instalação de novas bases em Juiz de Fora e Governador Valadares. O objetivo é reduzir o tempo de resposta e ampliar o acesso ao atendimento aeromédico em todo o estado.

O presidente da Helibras, Alberto Duek, destacou a importância do investimento realizado pelo Governo de Minas e ressaltou que toda a estrutura aeromédica da aeronave foi desenvolvida por engenheiros brasileiros na unidade da empresa em Itajubá, no Sul de Minas.

“Agradeço a confiança da SES-MG e do Corpo de Bombeiros e me sinto orgulhoso ao ver que o helicóptero da Saúde de Minas é um dos destaques da feira”, afirmou.

A comandante do Saav, tenente-coronel Karla Lessa, ressaltou a relevância da parceria entre os órgãos envolvidos no serviço aeromédico:

“Minas Gerais possui um dos serviços de atendimento aeromédico mais estruturados do país, garantindo eficiência no atendimento pré-hospitalar e salvando vidas diariamente”, pontuou.

Já o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, destacou a trajetória da parceria entre a SES-MG, o CBMMG e o Samu, que há 15 anos fortalece o atendimento de urgência e emergência no estado.

“Além de contar com equipamentos modernos, essa cooperação é fundamental para garantir um serviço ágil e eficiente. Nossa estrutura interliga o transporte terrestre do Samu 192 ao atendimento aéreo, reduzindo o tempo de deslocamento dos pacientes e atuando também no transporte de órgãos para transplantes”, ressaltou.

A participação da equipe mineira na Laad 2025 reforça o compromisso do estado com a inovação, a eficiência e a integração dos serviços de saúde e segurança pública, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado à população.