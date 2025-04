ASSISTIR Bayern de Munique x Inter de Milão AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (08/04), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Bayern de Munique x Inter de Milão jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (08) 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Bayern de Munique x Inter de Milão: Prévia, escalações e prognóstico para o jogo de ida das quartas da Champions League

Nesta terça-feira, dia 8 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), Bayern de Munique e Inter de Milão protagonizam um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique, e marca o reencontro de dois gigantes que decidiram a competição em 2010, com vitória italiana naquela ocasião.

Momento do Bayern de Munique

O Bayern chega embalado após eliminar o Bayer Leverkusen com um agregado de 5 a 0 nas oitavas. A equipe bávara segue firme na busca por mais um título europeu e domina a Bundesliga, liderando com vantagem de seis pontos. No entanto, a equipe sofreu um duro golpe recentemente: o meia Jamal Musiala sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora do restante da temporada.

Além de Musiala, Vincent Kompany também não contará com os defensores Alphonso Davies e Dayot Upamecano, ambos com problemas no joelho. Ainda existem dúvidas sobre as condições de Kingsley Coman e do goleiro Manuel Neuer, enquanto Harry Kane, artilheiro do time, deve estar disponível, apesar de ter sentido o tornozelo na última partida.

Mesmo com os desfalques, o Bayern mantém sua impressionante invencibilidade em casa na Champions League: são 22 jogos sem perder na Allianz Arena na competição.

Momento da Inter de Milão

A Inter também fez bonito nas oitavas, eliminando o Feyenoord com uma vitória por 4 a 1 no placar agregado. Os italianos têm a melhor defesa da Champions League até aqui, com apenas dois gols sofridos em 10 jogos. No entanto, vêm de um tropeço na Serie A: empate por 2 a 2 com o Parma, após abrir 2 a 0.

O técnico Simone Inzaghi lida com baixas importantes. Estão fora Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries, todos lesionados. Além disso, Kristjan Asllani cumpre suspensão por acúmulo de cartões. Por outro lado, Alessandro Bastoni, que saiu lesionado contra o Parma, deve se recuperar a tempo.

A dupla de ataque formada por Marcus Thuram e Lautaro Martínez é a grande esperança de gols dos Nerazzurri.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Palhinha, Kimmich; Olise, Muller, Sané; Kane

Inter de Milão: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

Prognóstico

O confronto promete ser equilibrado. De um lado, o poder ofensivo do Bayern de Munique, liderado por Harry Kane, e do outro, a solidez defensiva da Inter. As ausências podem afetar o desempenho de ambos, mas o fator casa pode pesar a favor dos alemães.

Palpite: Bayern de Munique 2 x 1 Inter de Milão

O duelo de volta será na próxima semana, no San Siro, em Milão. Quem avançar enfrentará Barcelona ou Borussia Dortmund na semifinal.

Onde assistir

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max, com início às 17h (horário de Brasília).

Fique ligado para mais análises e palpites sobre a Champions League!

