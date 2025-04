Governo do Estado inaugura casa de apoio indígena e entrega veículos para a agricultura familiar

O Governo de Roraima inaugurou neste sábado, 5, a Casa de Apoio Indígena Lizete dos Santos Raposo, que funcionará na sede de Normandia e atenderá as comunidades indígenas do município. A ação fez parte da série de entregas realizadas pela gestão na localidade.

O investimento no novo prédio foi de R$ 750 mil, oriundo de recursos próprios do Executivo, compreende serviços de construção de muro de proteção, superestrutura, alvenaria, reboco, emassamento, pintura, estrutura de telhado, tesouras, instalações de caixa d’água, fossa e sumidouro.

Primeira Casa de Apoio Indígena construída no interior do Estado, o espaço tem uma área total de 380 metros quadrados, contando com 10 dormitórios, cada um com tamanho de 3,0 x 3,5 metros. Além dos quartos, o local terá escritório, banheiros masculinos e femininos e é todo avarandado. A estrutura vai beneficiar a população indígena do município que necessita de um espaço de acolhimento e atenção.

O governador Antonio Denarium destacou que a gestão do espaço será repassada para a prefeitura de Normandia e frisou que a expectativa é que a Casa de Apoio Indígena se torne um ponto de referência para a promoção de atividades culturais, educacionais e sociais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Denarium também reforçou a parceria entre o governo e a prefeitura do município, que tem trazido vários resultados para a população, a exemplo da casa de apoio, demanda apresentada pelo prefeito Wenston Raposo.

“O prefeito apresentou essa demanda e o governo prontamente atendeu. A casa de apoio vai atender aquelas pessoas que vêm das comunidades indígenas para a sede para receber a Cesta da Família, procurar uma consulta médica e precisam de um local para ficar em Normandia, entre outras coisas. Essa parceria com a prefeitura deu certo. Por meio dessa parceria, todas as ruas de Normandia estão pavimentadas, recapeadas pelo Governo do Estado, junto com o prefeito Raposo”, disse.

A secretária dos Povos Indígenas, Síria Mota, pontuou que a Casa de Apoio Indígena desempenhará um papel fundamental na promoção do bem-estar das comunidades indígenas. A titular da Sepi ressaltou que a iniciativa não apenas proporciona abrigo, mas também fortalece a identidade cultural e a valorização das tradições indígenas.

“É um momento histórico, porque o Governo do Estado tem um olhar diferente para a população, para os povos originários, e com certeza para dar mais dignidade e mais apoio a todos os povos indígenas aqui do município de Normandia. É um ambiente pensado para acolher as demandas da população, oferecendo um espaço seguro e confortável. Os dormitórios facilitarão a hospedagem de visitantes e membros da comunidade que necessitam de apoio durante seus deslocamentos. Os serviços e instalações modernas garantirão um atendimento de qualidade, promovendo a saúde e bem-estar dos usuários”.

Governo beneficia agricultura familiar de Normandia com entrega de trator e projetos de incentivo

A série de ações realizadas pelo Governo de Roraima neste sábado, 5, reforçou a agricultura familiar de Normandia. Foi entregue um maquinário agrícola, composto por trator, grade aradora e carreta de madeira, com investimento total de R$ 255.914,28. O recurso é oriundo de emenda do senador Chico Rodrigues.

Também houve a assinatura de linhas de crédito do Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar), compreendendo sistema de irrigação para cultivo de frutas e instalação de transformador, construção de curral e instalação de bebedouro para bovinos, bem como aquisição de veículo para escoamento da produção e sistema de irrigação adicional.

O valor total do investimento nos projetos é de R$ 189 mil, a serem liberados pelo Banco da Amazônia.

O post Governo do Estado inaugura casa de apoio indígena e entrega veículos para a agricultura familiar apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.