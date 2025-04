Secretaria Municipal de Saúde promove cuidado integral aos moradores de João Pessoa

Nesta segunda-feira (7) é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Em João Pessoa, o cuidado com a saúde é garantido de forma integral e gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de uma rede organizada e acolhedora, que presta assistência desde atendimentos básicos até casos mais complexos.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, a saúde pública é um compromisso com a dignidade das pessoas. “É através dela que garantimos que cada cidadão tenha acesso ao cuidado, à prevenção e ao tratamento. Aqui em João Pessoa, temos trabalhado todos os dias para fortalecer essa rede de atenção, ampliar os serviços e humanizar cada atendimento. É com esse olhar que seguimos construindo uma cidade mais saudável e mais humana para todos”, afirmou.

A Rede Municipal de Saúde da Capital é construída com carinho e atenção em três níveis: Atenção Primária, Atenção Especializada e Atenção Hospitalar, além de contar com uma rede conveniada que reforça a assistência oferecida à população.

É na Atenção Primária que começa o cuidado. Por meio da Estratégia de Saúde da Família, o cidadão encontra a primeira porta de entrada para os serviços de saúde. As unidades de saúde da família (USFs) estão distribuídas por toda a cidade e oferecem um atendimento completo e humanizado.

Nas unidades é possível fazer consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, realizar exames, acompanhar a saúde da criança, do adolescente, da gestante, dos idosos, além de ter acesso à vacinação, planejamento familiar, curativos, medicação e muito mais. Tudo isso, perto de casa e com uma equipe preparada para acolher o usuário.

Saúde perto de casa – Um exemplo de cuidado integral oferecido pela Rede Municipal de Saúde de João Pessoa é o grupo Movimente, desenvolvido há pouco mais de dois anos pelos residentes multiprofissionais que atuam na USF Integrada Verde Vida, localizada no Bairro das Indústrias. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o autocuidado, promovendo saúde física e mental aos usuários.

O grupo foi criado para atender, especialmente, aos usuários com dores crônicas não limitantes, que não prejudicam a mobilidade no dia a dia do indivíduo. “O Movimente nasceu com o desejo de dar resolutividade à grande demanda de atendimentos de fisioterapia e da necessidade de facilitar o acesso aos cuidados relacionados à reabilitação global. Com a procura dos usuários e a construção de vínculos com os profissionais que atuam, o grupo cresceu e trouxe à comunidade o desejo de pertencer ao projeto”, contou Daniele Pereira, gerente da unidade.

Nos encontros são realizadas atividades físicas e orientações de saúde aos participantes. Entre eles está Nereide Moreira, moradora do Bairro das Indústrias, que tem artrose e apresentava quadro de ansiedade. “Só Deus sabe como eu chegava na unidade, chorando, agoniada. Mas o grupo estava ali para me dar apoio e uma mão amiga. É algo que a gente plantou junto, com muito amor e que floresce cada vez mais. Então só tenho gratidão”, declarou.

Além dos cuidados básicos nas USFs, os moradores de João Pessoa podem buscar por terapias alternativas nos Centros de Práticas Integrativas Complementares em Saúde (CPICS), localizados nos bairros dos Bancários e Valentina Figueiredo.

Atendimento especializado – A rede municipal conta, também, com os atendimentos especializados nas policlínicas. Os serviços oferecem atendimentos com cardiologistas, dermatologistas, psiquiatras, ginecologistas, pediatras, endocrinologistas, psicólogos, fonoaudiólogos e muitos outros especialistas, além de exames e tratamento para tabagismo, ISTs e apoio social.

Esses atendimentos são realizados nas Policlínicas de Mangabeira, Cristo, Jaguaribe, Mandacaru, Tambaú (Policlínica das Praias) e uma unidade exclusiva para atendimento da Pessoa Idosa.

A cidade também conta com quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM), três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dois Centros de Reabilitação e Inclusão para Pessoas com Deficiência, Centro de Doenças Raras, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e o Laboratório Central do Município (Lacen).

Urgência e emergência – Para situações mais graves ou urgentes, João Pessoa dispõe do Samu 192, pronto para atender a população da Capital e da região metropolitana em casos como acidentes, infartos, paradas cardíacas e outras emergências.

Além disso, a cidade conta com quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros de Manaíra, Valentina, Cruz das Armas e Bancários, que funcionam 24h por dia. Essas unidades oferecem cuidado imediato com classificação de risco e, se necessário, encaminhamento para os hospitais.

Assistência hospitalar – Completando a assistência, a rede hospitalar de João Pessoa compreende cinco unidades, são elas: Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM), referência no atendimento de urgência e emergência ortopédica; Hospital Municipal Valentina (HMV), exclusivo para atendimento pediátrico; Instituto Cândida Vargas (ICV), maternidade referência em partos de alto risco; Hospital Santa Isabel, que atende diversas especialidades; Hospital Geral e do Câncer; e Hospital Dia, que realiza cirurgias de média e pequena complexidade.

Para ser atendido em qualquer unidade da rede municipal, é necessário apresentar o Cartão SUS. O documento é a chave de acesso para todos os serviços de saúde, garantindo continuidade no atendimento e no cuidado.