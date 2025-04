Prepara SJC tem 1ª oficina de redação para alunos deste ano

Fernanda Niquirilo





No último sábado (5), o PreparaSJC, Cursinho Preparatório da Prefeitura de São José dos Campos, promoveu a 1ª Oficina de Redação de 2025, reunindo 63 alunos em uma manhã produtiva de aprendizado.

O evento, que aconteceu no Centro de Formação do Educador (Cefe), em Santana (região norte), ocorreu em estações por rotação e foi uma excelente oportunidade para os estudantes aprimorarem as habilidades em produção textual e desenvolverem o pensamento crítico, essenciais para os desafios acadêmicos que enfrentarão no futuro.

A oficina foi organizada em quatro estações temáticas: Oficina de Ciências Humanas, Oficina de Ciências da Natureza e Exatas, Oficina de Leitura de Mundo e Oficina de Produção de Texto. Cada estação tinha um foco específico, com atividades práticas voltadas para a construção de argumentos, análise de diferentes tipos de texto e a integração de conteúdos que estimulam a criatividade dos alunos.

A proposta da oficina é integrar diversos saberes e permitir que os participantes circulem por diferentes áreas do conhecimento, ampliando a capacidade de produção e crítica. Para os alunos, a atividade foi um sucesso, com muitos destaques à importância de poder vivenciar a abordagem prática e diversificada.

A atividade é parte de um conjunto de ações pedagógicas que o PreparaSJC oferece para auxiliar os estudantes para os desafios acadêmicos futuros, como provas externas e vestibulares. A iniciativa também foca no fomento ao protagonismo estudantil e ao trabalho colaborativo, incentivando os alunos a serem mais participativos no próprio processo de aprendizado.

Diante do sucesso da 1ª Oficina de Redação, a equipe organizadora já anunciou que uma nova edição está prevista para este semestre.



