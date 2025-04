Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (08/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls hoje, HOJE (08) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls ao vivo: Livescore e destaques do confronto na NBA (08/04/2025)

Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls voltam a se enfrentar nesta terça-feira (08/04), às 20h (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA. A partida acontece na Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, e promete fortes emoções após os confrontos recentes entre as equipes. Acompanhe o livescore da partida, estatísticas atualizadas em tempo real, e as últimas notícias sobre os times.

Retrospecto e forma atual

As equipes se enfrentaram pela última vez em 4 de março, com vitória arrasadora dos Cavaliers fora de casa: 139 a 117. Nos cinco confrontos mais recentes, o Cleveland leva vantagem, vencendo 4 dos 5 duelos, incluindo outro triunfo com placar expressivo em novembro (144 a 126).

Últimos jogos do Cleveland Cavaliers:

06/04: Derrota para Sacramento Kings (113-120)

04/04: Vitória contra San Antonio Spurs (114-113)

02/04: Vitória sobre New York Knicks (124-105)

30/03: Vitória contra Los Angeles Clippers (127-122)

28/03: Derrota para Detroit Pistons (122-133)

Últimos jogos do Chicago Bulls:

06/04: Vitória sobre Charlotte Hornets (131-117)

04/04: Vitória contra Portland Trail Blazers (118-113)

01/04: Vitória sobre Toronto Raptors (137-118)

31/03: Derrota para Oklahoma City Thunder (117-145)

29/03: Derrota apertada contra Dallas Mavericks (119-120)

Cotações das casas de apostas (em 09/04/2025)

Betano.br: Cavaliers: 1.18 Bulls: 4.55



Outras casas como Bet365, Estrelabet, Superbet e Esportivabet também listam odds para o confronto, com favoritismo claro para o time da casa.

Destaques em quadra

O Cleveland Cavaliers vem embasado por um elenco entrosado e consistente em jogos recentes, com foco no desempenho coletivo e defesa sólida. Por outro lado, o Chicago Bulls chega embalado por três vitórias consecutivas, tentando reverter a escrita contra os Cavs.

Transmissão ao vivo

Você pode assistir ao jogo ao vivo em plataformas de apostas como bet365, desde que tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24h. A transmissão também pode estar disponível em canais esportivos com direitos da NBA e nos aplicativos oficiais da liga.

Cobertura completa no Flashscore

O Flashscore.com.br oferece livescore completo da partida, com atualização em tempo real de pontos, faltas, estatísticas de jogadores e destaques do jogo.

Fique ligado! Cavaliers x Bulls promete ser mais um capítulo intenso nesta rivalidade que movimenta a Conferência Leste da NBA. Acompanhe os resultados ao vivo e as estatísticas completas no Flashscore!

