Piastri supera Norris e vence GP da Bélgica; Bortoleto termina em 9º

Comandado pelo atacante Kaio Jorge, que marcou dois gols, o Cruzeiro derrotou o Bahia por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (17) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na partida que fechou a 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. +𝟑 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐒𝐒𝐀𝐋 𝐂𝐑𝐔𝐙𝐄𝐈𝐑𝐎 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁𝐄! 🦊 ⚽ Com dois […]