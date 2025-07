Prefeitura alerta sobre a importância da vacinação contra Influenza para os grupos prioritários

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta à população sobre a importância da vacinação contra a Influenza, especialmente entre os grupos prioritários. A campanha segue com a meta de vacinar 90% do público-alvo, formado por crianças menores de 6 anos, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades.

No último Dia D da campanha, realizado em 19 de julho, foram aplicadas 8.650 doses nos diversos serviços da Rede Municipal de Saúde. A ação fez parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe e também contemplou outros imunizantes previstos no calendário nacional, com foco na prevenção e na atualização da caderneta vacinal.

“Seguimos promovendo a conscientização e mobilizando a população para vacinação, considerando principalmente os casos de Síndromes Respiratórias Aguda Graves registrados nos serviços de saúde durante os últimos meses. A vacinação ajuda a prevenir o agravamento de doenças”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Dados mostram que a adesão à vacinação ainda é baixa. Em João Pessoa, apenas 22,76% do público prioritário foi imunizado. Segundo o Sistema de Informação do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal de idosos aponta 25,53%; seguido por crianças, com 24,42%; e gestantes, com 16,53%. No comparativo mais amplo, o Brasil registra 45,27% de cobertura vacinal, enquanto a Paraíba atinge 45,59%.

O cenário epidemiológico também mostrou que, entre janeiro e julho deste ano, foram notificadas 22.067 síndromes gripais em João Pessoa. Desses casos, 412 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), resultando em 63 óbitos, segundo dados da Gerência de Vigilância Epidemiológica.

Os profissionais da Secretaria de Saúde de João Pessoa vêm intensificando as ações de alerta e chamamento, promovendo busca ativa nos diversos territórios, principalmente voltadas às crianças e idosos, que são considerados mais vulneráveis às complicações da Influenza e outras doenças.

“No Dia D, tivemos uma grande adesão de pessoas elegíveis a vacinação que buscaram os serviços de saúde, sobretudo, ainda seguimos promovendo a campanha, como alerta para a prevenção principalmente daqueles que fazem parte dos grupos prioritários. É importante que a população observe o cartão de vacina e o mantenha em dia com as doses necessárias”, orientou Fernando Virgolino.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Vacinação domiciliar – A Prefeitura de João Pessoa também oferece a opção de vacinação domiciliar para pessoas acamadas, que não conseguem se deslocar até um serviço de saúde com sala de vacina. Para ter acesso ao serviço, é necessário realizar o agendamento por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).