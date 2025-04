SUNS x Warriors ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (08/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Phoenix Suns x Golden State Warriors ao Vivo (09/04/2025): Livescore, Últimos Resultados e Notícias da NBA

NBA Hoje: Phoenix Suns recebe o Golden State Warriors – veja onde acompanhar ao vivo e confira os últimos resultados das equipes

A temporada regular da NBA está chegando ao fim, e nesta terça-feira, dia 09 de abril de 2025, o Phoenix Suns enfrenta o Golden State Warriors em mais um duelo importante da Conferência Oeste. A bola sobe às 23h (horário de Brasília), e o jogo promete movimentar as apostas esportivas e atrair os fãs de basquete que acompanham o livescore das principais plataformas como Flashscore.

Retrospecto das equipes: momentos opostos na reta final

O Golden State Warriors chega em ótima fase, vencendo 4 dos últimos 5 jogos, incluindo triunfos expressivos fora de casa contra Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. A equipe também bateu o Denver Nuggets no último confronto em casa, mostrando equilíbrio e força ofensiva.

Já o Phoenix Suns vive um momento delicado, vindo de cinco derrotas consecutivas, a mais recente contra o New York Knicks por 112 a 98. O time perdeu ritmo nesta reta final e precisa urgentemente de uma recuperação para sonhar com o play-in ou até mesmo os playoffs.

Confronto Direto (H2H): equilíbrio e rivalidade recente

Nos últimos cinco duelos entre os times:

01/02/2025: Golden State 105 x 130 Phoenix

28/12/2024: Golden State 109 x 105 Phoenix

30/11/2024: Phoenix 113 x 105 Golden State

14/07/2024 (LVL): Golden State 90 x 73 Phoenix

10/02/2024: Golden State 113 x 112 Phoenix

O histórico recente é equilibrado, com ligeira vantagem para os Warriors. No último encontro, porém, o Suns aplicou uma vitória contundente por 130 a 105.

Odds das casas de apostas (09/04/2025)

As principais plataformas de apostas já divulgaram as cotações:

Bet365 : Phoenix Suns – 3.35 | Golden State Warriors – 1.34

: Phoenix Suns – 3.35 | Golden State Warriors – 1.34 Betano.br : Phoenix – 3.20 | Golden State – 1.32

: Phoenix – 3.20 | Golden State – 1.32 EstrelaBet : Phoenix – 3.35 | Golden State – 1.34

: Phoenix – 3.35 | Golden State – 1.34 Superbet.br : Phoenix – 3.05 | Golden State – 1.39

: Phoenix – 3.05 | Golden State – 1.39 EsportivaBet: Phoenix – 3.35 | Golden State – 1.34

Favoritismo claro para os Warriors, mas a imprevisibilidade da NBA pode sempre surpreender os apostadores.

Transmissão ao Vivo

Você pode assistir ao vivo ao jogo Phoenix Suns x Golden State Warriors por plataformas de streaming esportivo que oferecem cobertura para clientes com conta ativa e apostas nas últimas 24h. Basta verificar a disponibilidade geográfica e as condições do seu serviço favorito.

Livescore e cobertura completa

O Flashscore oferece livescore em tempo real, com estatísticas completas, comparação entre os times, números individuais dos jogadores e atualizações minuto a minuto. Uma excelente opção para quem deseja acompanhar a partida sem perder nenhum lance.

Fique por dentro da NBA

Além da cobertura de Phoenix Suns x Warriors, o Flashscore também traz resultados atualizados das principais ligas do mundo, como NBB, Euroleague, NCAA, entre outras, além de notícias como:

LeBron James entre os esportistas bilionários

entre os esportistas bilionários NBA cogitando criar uma liga europeia

Minas se destacando no NBB 2025

Acompanhe Phoenix Suns x Golden State Warriors ao vivo e fique por dentro de todas as emoções da reta final da temporada regular da NBA!