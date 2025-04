New York Knicks x Boston Celtics ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (08/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre New York Knicks x Boston Celtics hoje, HOJE (08) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

New York Knicks x Boston Celtics – Livescore e Estatísticas ao Vivo (08/04/2025)

NBA – Temporada Regular

Data: 08 de abril de 2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, Nova York

Prévia do Jogo

O clássico entre New York Knicks e Boston Celtics promete agitar a reta final da temporada regular da NBA. As duas equipes vêm embaladas por vitórias e ocupam boas posições na Conferência Leste, com os Celtics buscando consolidar sua liderança e os Knicks tentando garantir uma vaga direta nos playoffs.

Forma Recente – New York Knicks (V-V-D-V-V)

A equipe nova-iorquina vive um bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A mais recente foi um triunfo convincente contra o Phoenix Suns por 112 a 98, em casa. Antes disso, bateram o Atlanta Hawks fora por 121 a 105, mas tropeçaram contra o Cleveland Cavaliers (124 a 105).

Últimos resultados:

Knicks 112×98 Suns (06/04)

Hawks 105×121 Knicks (05/04)

Cavaliers 124×105 Knicks (02/04)

Knicks 105×91 76ers (01/04)

Knicks 110×93 Trail Blazers (30/03)

Forma Recente – Boston Celtics (V-V-D-V-V)

O Boston Celtics vem de uma sequência dominante, com apenas uma derrota nas últimas cinco partidas. Após perder para o Miami Heat, a equipe respondeu com uma vitória arrasadora sobre o Washington Wizards (124 a 90) e uma atuação sólida contra o Phoenix Suns (123 a 103).

Últimos resultados:

Celtics 124×90 Wizards (06/04)

Celtics 123×103 Suns (04/04)

Celtics 103×124 Heat (02/04)

Grizzlies 103×117 Celtics (31/03)

Spurs 111×121 Celtics (29/03)

Confrontos Diretos (H2H)

Nos três encontros anteriores nesta temporada, os Celtics levaram a melhor em todos:

23/02/2025: Celtics 118×105 Knicks

Celtics 118×105 Knicks 08/02/2025: Knicks 104×131 Celtics

Knicks 104×131 Celtics 22/10/2024: Celtics 132×109 Knicks

O histórico recente favorece claramente Boston, que venceu quatro dos últimos cinco confrontos.

Odds das Casas de Apostas (09/04/2025)

Casa de Apostas Vitória Knicks Vitória Celtics Bet365 2.20 1.71 Betano 2.15 1.65 EstrelaBet 2.30 1.64 Superbet 2.30 1.64 Esportivabet 2.30 1.64

As odds mostram leve favoritismo para os Celtics, reforçando a dominância recente da equipe nos confrontos diretos.

Transmissão ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo por plataformas de apostas que oferecem streaming para usuários registrados, como Bet365 e EstrelaBet. Para assistir, basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Verifique a disponibilidade de acordo com sua localização.

Conclusão

Com ambas as equipes em excelente fase, o duelo entre Knicks x Celtics promete ser um dos mais intensos desta reta final de temporada. Enquanto os Knicks contam com o apoio da torcida no Madison Square Garden, os Celtics apostam na consistência ofensiva para manter a hegemonia sobre o rival.

Fique ligado no livescore e nas atualizações em tempo real do Flashscore para acompanhar todas as emoções do confronto!