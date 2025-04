Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia Passaporte Mineiro do Conhecimento para todas as 794 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do estado

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou, nesta terça-feira (8/4), em Ibirité, a 2ª edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento, projeto de intercâmbio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) voltado para estudantes da rede estadual matriculados no 1° ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A novidade é a expansão do projeto de 112 para todas as 794 escolas atendidas que oferecem o EMTI.

A ampliação representa ainda mais oportunidades para os estudantes da rede pública estadual, com previsão de alcançar mais de 94 mil alunos.























Serão disponibilizadas 150 bolsas de intercâmbio, para todo o estado, cobrindo despesas como passagem aérea, visto, passaporte, acomodação, seguro saúde, taxas educativas e uma ajuda de custo para despesas pessoais, todas custeadas pelo Governo de Minas, por meio da SEE/MG.

























Neste ano, o Governo de Minas investirá R$ 20 milhões na iniciativa. Os embarques estão previstos para ocorrer ao longo do ano letivo de 2026, promovendo conexões entre jovens mineiros e o mundo.

Adesão das escolas

Atualmente, o Passaporte Mineiro do Conhecimento está na fase de manifestação de interesse das escolas elegíveis. Os gestores das 794 unidades de EMTI devem preencher o Formulário de Adesão até a próxima sexta-feira (11/4). O Termo de Adesão ou Não Adesão está disponível neste link.

Cada diretor é responsável por divulgar a iniciativa e realizar o levantamento prévio dos estudantes interessados, explicando os critérios de participação. Apenas aqueles que atenderem aos requisitos poderão avançar para a fase de inscrição.

Inscrição e seleção

Para se inscrever, o candidato deve estar regularmente matriculado no 1° ano do EMTI em 2025, apresentar bom desempenho acadêmico, com frequência superior a 85% no ano anterior e média superior a 85% nos componentes básicos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no semestre anterior.

Além disso, não pode ter sido reprovado em sua trajetória escolar e deve ter entre 14 e 17 anos e seis meses na data do embarque.

As inscrições serão realizadas de 14 a 23/4, por meio de um formulário que será disponibilizado pela SEE/MG. Os estudantes selecionados participarão de atividades interculturais e poderão ser alocados em países da Europa, Ásia, África, Oceania e Américas.

Trilha formativa

Após a inscrição, 300 semifinalistas serão selecionados para uma trilha formativa, que incluirá palestras e oficinas baseadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Neste estágio, os semifinalistas também passarão por entrevistas individuais, onde serão avaliados não apenas pelo desempenho acadêmico, mas também por características como adaptação, sociabilidade, interesse em novas culturas e competências socioemocionais.

Passaporte Mineiro do Conhecimento

O projeto é um desdobramento do Cidadão Global: De Minas para o Mundo, que começou na Fundação Helena Antipoff, com a Escola Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité. Em 2024, o Passaporte Mineiro do Conhecimento foi ampliado para as 112 escolas pioneiras na implantação do EMTI na rede estadual de Minas Gerais.

No último ano, 150 jovens da rede pública estadual foram selecionados para vivenciar culturas distintas e aprimorar seus conhecimentos em instituições de ensino no exterior. Destes, 38 já embarcaram para diversos países e 110 estão se preparando para partir no segundo semestre deste ano.